İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Muhafız dizisinin yeni sezonu izleyiciler tarafından bekleniyor. Dizinin izleyicileri Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Hakan Muhafız dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu.

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan Muhafız dizisinin ikinci yeni sezonu 26 Nisan 2019'da yayınlanmaya devam edecek.

YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Netflix'in ilk yerli dizisi 'Hakan: Muhafız'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. O3 Medya'nın imza attığı dizinin ilk sezonu tüm dünyada büyük ilgi görünce 3. ve 4. sezonu için de onay çıkmıştı.

YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?

10'ar bölümden oluşacak 3. ve 4. sezonu ise bu kez Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ın yöneteceği konuşuluyor. Dizinin yeni bölümlerinde Çağatay Ulusoy'a başrolde yine Hazar Ergüçlü'nün eşlik edeceği öğrenildi.

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON FRAGMANI