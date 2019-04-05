Yıllar önce Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı dizinin çekildiği malikane, satışa çıktı. Tuzla’daki villaya 19 milyon 500 bin lira fiyat biçildi... Tüm dünyada fırtınalar estiren Türk dizilerinin popülerliği, ekonomiye de yansıdı... Yıllar önce Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Medcezir dizisinin çekildiği malikanenin sahibi de bu ekonomiden yararlandı. Tuzla'daki 9 odalı ve özel yüzme havuzlu lüks villa, satışa çıktı. Villanın fiyatı ise tam 19 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Konuşulanlara göre de dizinin bir hayranı olan Arap işadamı, malikaneye talip oldu. ROMANTİK SAHNELER... Lüks malikane, Sarıkaya'nın oynadığı Mira ile Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakterinin romantik anlarına sahne olmuştu. İki popüler oyuncunun aşk yuvası olan malikane, dizinin yayında olduğu dönemde de ziyaretçi akınına uğruyordu. Sarıkaya ile Ulusoy, dizideki rolleri gereği bu lüks malikanede romantik anlar yaşadı. Hatta iki genç oyuncunun, o dönem gerçek hayatta da aşk yaşadığı konuşuluyordu.
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