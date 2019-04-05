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  • 05.04.2019
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ile ’un başrolünde oynadığı dizinin çekildiği malikane satışa çıkarıldı

Yıllar önce ile ’un başrolünde oynadığı dizinin çekildiği malikane, satışa çıktı. Tuzla’daki villaya 19 milyon 500 bin lira fiyat biçildi...

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