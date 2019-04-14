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  • 14.04.2019
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ve 'nun başrollerini paylaştığı Hakan: Muhafız dizisinin gösteriminde Netflix’ten bir rezalet daha! Basın galayı terk etti

Türk sinemasına ağır darbe vuran Netflix’ten bir rezalet daha. Yetkililer dizisinin gösterimine davet ettikleri gazetecilere komut vermeye çalışınca boylarının ölçüsünü aldılar.

Netrezalet!

, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın ilk gösterimi 'da gerçekleştirildi.



Zorlu 'deki galaya, ne oyuncular ne de şık kıyafetler damga vurdu... Davetteki görevlilerin basın mensuplarına karşı çirkin tavırları gecede her şeyin önündeydi. Gerekli cevabı veren basın mensupları da ortak kararla geceyi protesto etti.



Çağatay Ulusoy ve dizinin diğer oyuncuları basının galayı terk etmesiyle şaşkınlık yaşadı.

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