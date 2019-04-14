Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın ilk gösterimi İstanbul'da gerçekleştirildi.





Zorlu AVM'deki galaya, ne oyuncular ne de şık kıyafetler damga vurdu... Davetteki görevlilerin basın mensuplarına karşı çirkin tavırları gecede her şeyin önündeydi. Gerekli cevabı veren basın mensupları da ortak kararla geceyi protesto etti.





Çağatay Ulusoy ve dizinin diğer oyuncuları basının galayı terk etmesiyle şaşkınlık yaşadı.