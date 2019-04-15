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  • 16.04.2019 00:08
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 00:49

ile 'a giden oldu

geçen yıl hesabından arkadaşlarıyla halay çektiği bir video paylaşarak herkesi şaşırtmıştı. Arnavut asıllı yine bir oldu. ile 'a giden Lipa, burada kamplarını ziyaret etti, gençlerle halay çekti.


Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa geçen yıl sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla halay çektiği bir video paylaşmış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı yine bir halay videosu ile gündem oldu.

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