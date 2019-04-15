Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa geçen yıl sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla halay çektiği bir video paylaşmış ve hayranlarını şaşırtmıştı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı yine bir halay videosu ile gündem oldu.
UNICEF ile Lübnan'a giden Dua Lipa halay videosu ile gündem oldu
Dua Lipa geçen yıl sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla halay çektiği bir video paylaşarak herkesi şaşırtmıştı. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı yine bir halay videosu ile gündem oldu. UNICEF ile Lübnan'a giden Lipa, burada mülteci kamplarını ziyaret etti, gençlerle halay çekti.
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