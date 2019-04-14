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  • 14.04.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 19:16

dizisinin Ceycey'i Anıl Çelik'in eski sevgilisi 'dan arkadaş ihaneti!

dizisinde Ceycey karakterine hayat veren Anıl Çelik'in geçtiğimiz yaz aylarında ayrıldığı sevgilisi , yakın arkadaşı 'ın eski sevgilisiyle objektiflere yakalandı. İddiaya göre Açelya Topaloğlu ile yakın arkadaşı Serenay Aktaş'ın arası bu birliktelik yüzünden açıldı. İşte detaylar...

Erkenci Kuş dizisinde Sanem Aydın karakterini canlandıran Demet Özdemir ile gerçek hayatta da yakın arkadaş olan Anıl Çelik, dizideki Ceycey karakteriyle izleyicinin gönlünü kazandı. Anıl Çelik'in eski sevgilisi Açelya Topaloğlu, bir zamanlar aralarından su sızmayan Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu'nun arasına oyuncu Kenan Acar girdi.

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