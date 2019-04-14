Erkenci Kuş dizisinde Sanem Aydın karakterini canlandıran Demet Özdemir ile gerçek hayatta da yakın arkadaş olan Anıl Çelik, dizideki Ceycey karakteriyle izleyicinin gönlünü kazandı. Anıl Çelik'in eski sevgilisi Açelya Topaloğlu, bir zamanlar aralarından su sızmayan Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu'nun arasına oyuncu Kenan Acar girdi.