Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak
Çağatay Ulusoy, Türk mutfağını ABD'ye taşıma kararı aldı. "Hakan: Muhafız"da rol alan Çağatay Ulusoy, ticarete atıldı. Dünyanın en güzel 9. erkeği seçilen Çağatay Ulusoy, dünyaca meşhur yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızı Amerikalılar'a sunacak. Satışa çıkan lezzetler arasında şimdilik mantı, Türk kahvesi, Karadeniz çayı ve lokum bulunuyor.
Satışa çıkan lezzetler arasında şimdilik mantı, Türk kahvesi, Karadeniz çayı ve lokum bulunuyor. Çağatay Ulusoy, ticarete atıldı. Türk mutfağını ABD'ye taşıma kararı alan Ulusoy, Amerika'da açtığı şirketinde; dünyaca meşhur yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızı sunacak.
İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YATIRIMLARI
SAÇ EKİM BEDELİ 4 BİN - 7 BİN EURO
Juve'nin yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya'da saç ekim merkezi açtı. Açılışta konuşan Ronaldo, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi. Ayrıca yeni işi için uzun süre araştırmalar yapan Ronaldo'nun saç ekimi konusunda uzmanlaşan Türk doktorlarıyla görüşme yaptığı öğrenildi. Üç doktorla da anlaştığı bildirildi. İsmi açıklanmayan bu doktorların, saç ekimi yapacak olan ekibe de ders vereceği söylendi...