GaleriMagazin

Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak

Çağatay Ulusoy, Türk mutfağını ABD'ye taşıma kararı aldı. "Hakan: Muhafız"da rol alan Çağatay Ulusoy, ticarete atıldı. Dünyanın en güzel 9. erkeği seçilen Çağatay Ulusoy, dünyaca meşhur yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızı Amerikalılar'a sunacak. Satışa çıkan lezzetler arasında şimdilik mantı, Türk kahvesi, Karadeniz çayı ve lokum bulunuyor.

25.03.2019 16:46 - Son Güncelleme: 25.03.2019 16:46
Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak

Çağatay Ulusoy ticarete yatırım yaptı. Türk mutfağını ABD'ye taşıma kararı alan oyuncu, Amerika'da şirket açtı. Çağatay Ulusoy, dünyaca meşhur yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızı Amerikalılar'a sunacak.

Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak

Satışa çıkan lezzetler arasında şimdilik mantı, Türk kahvesi, Karadeniz çayı ve lokum bulunuyor. Çağatay Ulusoy, ticarete atıldı. Türk mutfağını ABD'ye taşıma kararı alan Ulusoy, Amerika'da açtığı şirketinde; dünyaca meşhur yemeklerimizi, içeceklerimizi ve tatlılarımızı sunacak.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YATIRIMLARI



Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak

SAÇ EKİM BEDELİ 4 BİN - 7 BİN EURO

Juve'nin yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya'da saç ekim merkezi açtı. Açılışta konuşan Ronaldo, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi. Ayrıca yeni işi için uzun süre araştırmalar yapan Ronaldo'nun saç ekimi konusunda uzmanlaşan Türk doktorlarıyla görüşme yaptığı öğrenildi. Üç doktorla da anlaştığı bildirildi. İsmi açıklanmayan bu doktorların, saç ekimi yapacak olan ekibe de ders vereceği söylendi...

Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak

Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodríguez de açılışta hazır bulundu. Klinikteki saç ekim bedelinin ise 4 bin ila 7 bin euro arasında değiştiği öğrenildi.

Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak

YEPYENI MEİRELES

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Raul Meireles de Ronaldo'nun ortağı olduğu klinikte saç ektirmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Söz dizisinin Savcı Derya'sının bu halini görenler şoke oldu! Evrim geçirmiş
Söz dizisinin Savcı Derya'sının bu halini görenler şoke oldu! Evrim geçirmiş