Çağatay Ulusoy yeni mesleği için kolları sıvadı! Türk kahvesi ve mantı satacak

SAÇ EKİM BEDELİ 4 BİN - 7 BİN EURO

Juve'nin yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya'da saç ekim merkezi açtı. Açılışta konuşan Ronaldo, "Kellik Avrupa'da ve dünyada çok büyük bir sorun. İnsanların özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için bu işe girdik" dedi. Ayrıca yeni işi için uzun süre araştırmalar yapan Ronaldo'nun saç ekimi konusunda uzmanlaşan Türk doktorlarıyla görüşme yaptığı öğrenildi. Üç doktorla da anlaştığı bildirildi. İsmi açıklanmayan bu doktorların, saç ekimi yapacak olan ekibe de ders vereceği söylendi...