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Güneş öldükten sonra Dünya yaşamaya devam edebilir | 82 ışık yılı uzaklıktaki dikkat çekici sistem

James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı yeni gözlem Güneş'in ölümünün Dünya için mutlak son olmayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları ölü bir yıldızın çevresinde yaşamını sürdüren dev bir gezegeni inceleyerek Güneş Sistemi'nin geleceğine ışık tutacak önemli bulgulara ulaştı.

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Güneş öldükten sonra Dünya yaşamaya devam edebilir | 82 ışık yılı uzaklıktaki dikkat çekici sistem

Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu ile ilk kez ölü bir yıldızın çevresinde dolanan dev bir gezegenin atmosferini ayrıntılı biçimde inceledi. Elde edilen bulgular yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş'in yaşamını tamamlamasının ardından Jüpiter benzeri gezegenlerin hatta belirli koşullarda Dünya'nın bile varlığını sürdürebileceğine işaret ediyor.

James Webb, ölü yıldızın çevresindeki gezegeni görüntüledi. (Fotoğraf: AA)James Webb, ölü yıldızın çevresindeki gezegeni görüntüledi. (Fotoğraf: AA)

82 ışık yılı uzaklıktaki dikkat çekici sistem

Araştırmanın odağındaki WD 1856b isimli gaz devi, Dünya'dan yaklaşık 82 ışık yılı mesafede bulunuyor. Gezegen yaşam döngüsünü tamamlayarak beyaz cüceye dönüşmüş son derece yoğun bir yıldızın etrafında dönüyor.

WD 1856b, Dünya'dan 82 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. (Fotoğraf: AA)WD 1856b, Dünya'dan 82 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. (Fotoğraf: AA)

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları bu gezegenin atmosfer sıcaklığının Jüpiter'e benzer şekilde yaklaşık -113 derece olmasını bekliyordu. Ancak James Webb'in gözlemleri beklentileri boşa çıkardı. Ölçümler atmosferin yaklaşık 126 derece sıcaklıkta olduğunu ortaya koydu.

Dev gezegen, beyaz cücenin yörüngesinde dönüyor. (Fotoğraf: AA)Dev gezegen, beyaz cücenin yörüngesinde dönüyor. (Fotoğraf: AA)

Beklenmedik sıcaklığın nedeni ne?

Bu şaşırtıcı sonuç araştırmacıları gezegenin geçmişini yeniden değerlendirmeye yöneltti. Jüpiter'den biraz daha küçük olmasına karşın yaklaşık yedi kat daha büyük kütleye sahip olan WD 1856b'nin, yıldızının ölümünden sonra farklı bir evrim süreci geçirdiği düşünülüyor.

Keşif, Güneş Sistemi'nin geleceğine ışık tutuyor. (Fotoğraf: AA)Keşif, Güneş Sistemi'nin geleceğine ışık tutuyor. (Fotoğraf: AA)

Bilim insanlarına göre sistemde bulunan yakın bir ikiz yıldızın oluşturduğu kütleçekim etkisi, gezegeni zamanla iç bölgelere doğru sürükledi. Bu süreç hem gezegenin yörüngesini değiştirdi hem de iç yapısında ısınmaya yol açtı.

Bilim insanları yeni yaşam senaryolarını araştırıyor. (Fotoğraf: AA)Bilim insanları yeni yaşam senaryolarını araştırıyor. (Fotoğraf: AA)

Dev gezegenler için yeni bir dönem

Araştırma, yıldızların ölümüyle birlikte gezegenlerin tamamen yok olmak zorunda olmadığını gösteriyor. Gaz devlerinin, yıldızlarının beyaz cüceye dönüşmesinin ardından farklı fiziksel ve kimyasal koşullar altında varlığını sürdürebileceği ve adeta "ikinci bir yaşam evresine" girebileceği değerlendiriliyor.

Gezegenin atmosferi ilk kez ayrıntılı incelendi. (Fotoğraf: AA)Gezegenin atmosferi ilk kez ayrıntılı incelendi. (Fotoğraf: AA)

Dünya'nın geleceğine dair ipuçları

Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş de yakıtını tüketerek beyaz cüceye dönüşecek. Bu süreçte Güneş'in önemli ölçüde kütle kaybetmesi nedeniyle hayatta kalan gezegenlerin yörüngeleri dışa doğru genişleyecek ve Güneş Sistemi'nin yapısı değişecek.

Bilim insanları, Dünya'nın bu aşamada Güneş tarafından yutulup yutulmayacağı konusunda farklı senaryolar üzerinde duruyor. Bazı modeller gezegenimizin yok olacağını öne sürerken, bazı hesaplamalar ise yörüngedeki değişimlerin Dünya'nın hayatta kalmasına imkan tanıyabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları, Dünya'nın bu aşamada Güneş tarafından yutulup yutulmayacağı konusunda farklı senaryolar üzerinde duruyor. (Fotoğraf:AA)Bilim insanları, Dünya'nın bu aşamada Güneş tarafından yutulup yutulmayacağı konusunda farklı senaryolar üzerinde duruyor. (Fotoğraf:AA)

Araştırmacılar, WD 1856b gibi beyaz cüce yıldızların çevresindeki sistemleri inceleyerek hem Güneş Sistemi'nin uzak geleceğini hem de ölü yıldızların yaşanabilir bölgelerinde yeniden yaşam oluşma ihtimalini daha iyi anlamayı amaçlıyor.

5 SORUDA MERAK EDİLENLER

1) James Webb Uzay Teleskobu neyi gözlemledi?
James Webb, ölü bir yıldızın (beyaz cüce) etrafında dönen WD 1856b adlı dev gezegenin atmosferini ilk kez ayrıntılı şekilde inceledi.

2) WD 1856b nerede bulunuyor?
Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 82 ışık yılı uzaklıktaki bir sistemde yer alıyor ve beyaz cüce bir yıldızın çevresinde dolanıyor.

3) Beklenen sıcaklık neydi, ne ölçüldü?
Bilim insanları atmosferin Jüpiter'e benzer şekilde -113°C olmasını bekliyordu, ancak ölçümler yaklaşık 126°C olduğunu gösterdi.

4) Bu sıcaklık farkı neyi düşündürüyor?
Gezegenin geçmişte farklı bir yörüngeye sürüklendiği ve iç yapısının ısınmış olabileceği, muhtemelen kütleçekim etkileriyle değiştiği düşünülüyor.

5) Bu keşif Dünya'nın geleceği hakkında ne söylüyor?
Güneş öldükten sonra bazı gezegenlerin tamamen yok olmayabileceğini, farklı koşullarda varlığını sürdürebileceğini ve Dünya'nın geleceği için farklı senaryolar bulunduğunu gösteriyor.

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