Bilim insanları, Dünya'nın bu aşamada Güneş tarafından yutulup yutulmayacağı konusunda farklı senaryolar üzerinde duruyor. (Fotoğraf:AA)

Araştırmacılar, WD 1856b gibi beyaz cüce yıldızların çevresindeki sistemleri inceleyerek hem Güneş Sistemi'nin uzak geleceğini hem de ölü yıldızların yaşanabilir bölgelerinde yeniden yaşam oluşma ihtimalini daha iyi anlamayı amaçlıyor.

5 SORUDA MERAK EDİLENLER

1) James Webb Uzay Teleskobu neyi gözlemledi?

James Webb, ölü bir yıldızın (beyaz cüce) etrafında dönen WD 1856b adlı dev gezegenin atmosferini ilk kez ayrıntılı şekilde inceledi.

2) WD 1856b nerede bulunuyor?

Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 82 ışık yılı uzaklıktaki bir sistemde yer alıyor ve beyaz cüce bir yıldızın çevresinde dolanıyor.

3) Beklenen sıcaklık neydi, ne ölçüldü?

Bilim insanları atmosferin Jüpiter'e benzer şekilde -113°C olmasını bekliyordu, ancak ölçümler yaklaşık 126°C olduğunu gösterdi.

4) Bu sıcaklık farkı neyi düşündürüyor?

Gezegenin geçmişte farklı bir yörüngeye sürüklendiği ve iç yapısının ısınmış olabileceği, muhtemelen kütleçekim etkileriyle değiştiği düşünülüyor.

5) Bu keşif Dünya'nın geleceği hakkında ne söylüyor?

Güneş öldükten sonra bazı gezegenlerin tamamen yok olmayabileceğini, farklı koşullarda varlığını sürdürebileceğini ve Dünya'nın geleceği için farklı senaryolar bulunduğunu gösteriyor.