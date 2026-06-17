Okyanusun kalbi yavaşlıyor mu? Dev sistemde endişe verici bulgular

Bilim insanları bu soğumanın Atlantik Meridyen Devrilme Dolaşımı'nın (AMOC) zayıfladığına işaret edebileceğini belirtiyor. AMOC neden bu kadar önemli? AMOC, tropikal bölgelerden kuzeye doğru sıcak su taşıyan devasa bir okyanus dolaşım sistemi olarak biliniyor. Bu sistem Avrupa'nın görece ılıman iklimini koruyor, İngiltere ve Kuzey Avrupa'nın aşırı soğumasını engelliyor. Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarındaki iklim dengelerine katkı sağlıyor ve deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynuyor. Bilim insanları, bu akıntı sistemindeki belirgin bir yavaşlamanın yalnızca Atlantik'i değil, küresel iklim düzenini de etkileyebileceğini vurguluyor.

İklim modellemeleri AMOC'un bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 43 ila yüzde 59 arasında yavaşlayabileceğini öngörüyor. Atmosfere aktarılan ısı azalıyor NY Post'ta yer alan habere göre yeni araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri de son 50 yılda okyanustan atmosfere taşınan ısı miktarında önemli bir düşüş yaşanması oldu. Araştırmacılar, kutup çevresindeki soğumanın büyük ölçüde AMOC'un zayıflamasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bu durum kuzey enlemlerine ulaşan sıcak su miktarının azalabileceğine işaret ediyor.

AMOC'un zayıflaması durumunda Kuzey Yarımküre'nin bazı bölgelerinde sıcaklıklar 15 derece Celsius'a kadar düşebilir ve Avrupa'nın iklim dengesi değişebilir. Yüzyıl sonuna kadar büyük yavaşlama riski Daha önce yapılan iklim modellemeleri AMOC'un bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 43 ila yüzde 59 arasında yavaşlayabileceğini öne sürüyor. Bazı uzmanlar bu tahminlerin önceki çalışmalara göre çok daha yüksek bir gerilemeye işaret ettiğini belirtiyor. Akıntı sistemindeki bu zayıflamanın devam etmesi halinde iklim üzerinde geri dönüşü zor etkiler ortaya çıkabilir.

Atlantik Okyanusu'ndaki ʺsoğuk kütleʺnin haritası (mavi renkte gösterilmiştir). (Kai-Yuan) "Dönüm Noktası" senaryosu korkutuyor Bilim insanlarının en çok endişe ettiği senaryolardan biri AMOC'un kritik bir eşiği geçerek ciddi ölçüde zayıflaması veya çökmesi. Araştırmaya göre böyle bir durumda Kuzey Yarımküre'nin bazı bölgelerinde sıcaklıklar ciddi şekilde düşebilir ve Avrupa'nın iklim dengesi değişebilir. Yağış düzenleri bozulabilir ve tarımsal üretim üzerinde büyük baskılar oluşabilir. Bazı modellemeler, belirli bölgelerde sıcaklıkların yaklaşık 15 derece Celsius'a (27 Fahrenheit) kadar gerileyebileceğini ortaya koyuyor.