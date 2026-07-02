Yurt dışı telefonlarda e-Devlet dönemi: IMEI kuralları değişti

Yeni uygulama yalnızca kayıt işlemlerini değil, arıza nedeniyle değiştirilen cihazların IMEI aktarımını ve yabancı misyon personeline ait cihazların kullanım sürelerini de kapsıyor. Düzenleme, kayıt süreçlerinin daha hızlı ve denetlenebilir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

IMEI başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılacak.

IMEI BAŞVURULARI E-DEVLET'E TAŞINDI

BTK tarafından yapılan değişiklikle birlikte elektronik kimlik bilgisine sahip cihazların kayıt işlemlerinde yeni bir dönem başladı. Yurt dışından getirilen cihazlar için yapılacak başvurular artık e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Özellikle Dışişleri Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti tanınan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahipleri, gerekli evrak ve bilgileri sisteme yükleyerek başvurularını dijital ortamda tamamlayabilecek. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ise ilgili kamu kurumları tarafından elektronik ortamda doğrulanarak BTK sistemine aktarılacak.

Yabancı misyon personeline ait cihazlarda yeni dönem başladı. (Görsel: Takvim foto arşiv)

YABANCI MİSYON PERSONELİNE AİT TELEFONLARDA YENİ SİSTEM

Yeni düzenleme kapsamında diplomatik statüye sahip yabancı misyon çalışanlarının kullandığı cihazların IMEI kullanım süreleri yeniden belirlendi.

Vergi muafiyeti kapsamında bulunan Yabancı Misyon Kimlik Kartı sahiplerinin telefonları, kartlarının geçerli olduğu süre boyunca beyaz listede yer almaya devam edecek. Kimlik kartının süresinin sona ermesi halinde ise cihazlar ek olarak 120 gün daha kullanılabilecek.

Bu sürenin tamamlanmasının ardından ilgili IMEI numaraları siyah listeye aktarılacak ve cihazlar mobil haberleşme hizmetlerinden yararlanamayacak.

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFONLAR BEYAZ LİSTEYE ALINACAK

Yolcular tarafından yurt dışından getirilen ve kayıt işlemleri tamamlanan cihazlar, gerekli inceleme ve kontrollerin ardından BTK tarafından beyaz listeye eklenecek.

Böylece cihazlar Türkiye'deki mobil operatörler üzerinden kesintisiz şekilde kullanılmaya devam edebilecek.

Süresi dolan cihazlar 120 gün sonra siyah listeye alınacak. (Görsel: AA)

SİYAH LİSTEDEKİ CİHAZLAR YAKINDAN İZLENECEK

BTK, kullanım dışı bırakılan cihazların tekrar aktif hale getirilmesine yönelik uygulamalarda da değişikliğe gitti.

Buna göre siyah listede bulunan bir telefonun herhangi bir hat ile yeniden kullanılmaya başlanması durumunda, ilgili mobil operatör bu bilgiyi abone numarasıyla birlikte gecikmeden BTK'ya bildirecek.

Arızalanan telefonlarda IMEI değişikliği için yeni şartlar getirildi. (Görsel: Takvim foto arşiv)

ARIZALANAN TELEFONLARDA IMEI DEĞİŞİKLİĞİNE YENİ ŞARTLAR

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cihazların arızalanması halinde uygulanacak IMEI değişikliği prosedürü de yeniden düzenlendi.

Telefonun veya ana kartının arıza nedeniyle değiştirilmesi durumunda kullanıcılar IMEI değişikliği talebinde bulunabilecek. Ancak bu işlem yalnızca ilk kayıt başvurusunu yapan kişi tarafından gerçekleştirilebilecek.

Başvurular, cihaz kaydının tamamlanmasının ardından üç takvim yılı içerisinde ve cihaz beyaz listede bulunduğu süre boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

IMEI değişikliği talebinin kabul edilmesi için cihaz değişimini gerçekleştiren firmadan alınacak belgede firma bilgileri, değişimin arıza nedeniyle yapıldığını gösteren ifade ile eski ve yeni IMEI numaralarının açık şekilde yer alması gerekecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler