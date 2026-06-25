Pamuk şekerinden bile hafif! Gökbilimcilerden şaşırtan gezegen keşfi

Bugüne kadar keşfedilen süper şişkin gezegenlerin sayısı 40'ın altında olup araştırmacılar James Webb Uzay Teleskobu ile yeni gözlemler yapmayı planlıyor.

Gezegenlerin büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluştuğu belirlendi ve Jüpiter'den yaklaşık 35 kat daha az yoğun oldukları hesaplandı.

Keşfedilen gezegenler Jüpiter büyüklüğüne yakın olmasına rağmen yoğunlukları pamuk şekerinden ve tıraş köpüğünden daha düşük olup şimdiye kadar bulunan en hafif gezegenler arasında yer alıyor.

NASA'nın TESS uzay teleskobunun verileriyle ortaya çıkarılan iki dev ötegezegen astronomi dünyasında heyecan yarattı. Uzmanlara göre bu gezegenlerin yoğunluğu o kadar düşük ki yeni sıkılmış tıraş köpüğünü andırıyor. Keşif, gezegen oluşumuna ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

NASA illüstrasyonu, TESS'in TOI-791 yıldızı çevresinde keşfettiği iki dev gezegeni gösteriyor. (Fotoğraf NASA)

YOĞUNLUĞU PAMUK ŞEKERDEN DÜŞÜK

Gökbilimciler, şimdiye kadar keşfedilen en büyük ve en düşük yoğunluklu "süper şişkin" gezegenlerden ikisini tespit etti. Yaklaşık 1.110 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında dönen bu dev gezegenlerin yoğunluğunun pamuk şekerinden bile daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılara göre söz konusu gezegenler Jüpiter büyüklüğüne yakın olsalar da son derece hafif yapılarıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri onları kendi boyutlarındaki bilinen en hafif gezegenler arasına yerleştiriyor.