Bilim açıkladı: Uzaylıların bizi ziyaret etmemesinin ardındaki 3 neden ne?
Son dönemde kamuoyuna yansıyan Tanımlanamayan Anormal Fenomen (UAP) raporları gözleri yeniden uzay çalışmalarına çevirdi. Samanyolu'nda milyarlarca yıldız ve ötegezegen bulunduğunu belirten araştırmacılar, evrende yalnız olmayabileceğimiz fikrini desteklese de olası canlıların dünyaya ulaşmasının önündeki lojistik ve fiziksel engelleri masaya yatırdı.
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- ABD hükümetinin paylaştığı Tanımlanamayan Anormal Fenomen kayıtları ve sinemada dünya dışı yaşam teması, uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
- Avustralya, ABD ve birçok ülkede yapılan anketlere göre insanların yaklaşık üçte biri dünya dışı varlıkların Dünya'da bulunduğuna inanıyor.
- Bilim insanları, evrende başka yaşam formlarının var olabileceğini ancak Dünya’ya ulaşmalarının farklı bir mesele olduğunu belirtiyor.
- Yıldızlar arası yolculuk, mevcut teknolojilerle pratik olmaktan uzak ve büyük enerji gereksinimleri nedeniyle mümkün görünmüyor.
- Dünya dışı zekâ arayışı, SETI Enstitüsü ve Breakthrough Listen programı gibi projelerle devam ediyor ancak henüz kesin bir bulgu elde edilmedi.
ABD hükümetinin son yıllarda kamuoyuyla paylaştığı yüzlerce Tanımlanamayan Anormal Fenomen (UAP) kaydı ve sinemada yeniden ilgi gören dünya dışı yaşam teması, uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyu araştırmaları da bu ilginin karşılığını ortaya koyuyor. Avustralya, ABD ve birçok ülkede yapılan anketlerde insanların yaklaşık üçte biri, dünya dışı varlıkların Dünya'da bulunduğuna inanıyor.
Ancak bilim insanlarına göre evrende başka yaşam formlarının var olması mümkün olsa da, onların Dünya'ya ulaşmış olması çok daha farklı bir mesele.
İLK ENGEL: AKIL ALMAZ BÜYÜKLÜKTEKİ UZAY
Sciencealet'te yer alan habere göre, uzay araştırmalarında karşılaşılan en temel sorun mesafeler. Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız olan Proxima Centauri, Dünya'dan yaklaşık 40 trilyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu mesafe astronomide 4,3 ışık yılı olarak ifade ediliyor.
Karşılaştırmak gerekirse, insanlığın bugüne kadar geliştirdiği en hızlı uzay araçlarından biri olan Parker Solar Probe bile ışık hızının yalnızca çok küçük bir kısmına ulaşabiliyor.
Mevcut teknolojilerle bu hızda hareket eden bir aracın Proxima Centauri'ye ulaşması yaklaşık 6 bin 650 yıl sürüyor.
Bu da yıldızlar arası yolculuğun günümüz teknolojisiyle pratik olmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor.
IŞIK HIZINA YAKLAŞMANIN BEKLENMEDİK SONUCU
Varsayalım ki gelişmiş bir uygarlık ışık hızına yakın seyahat etmeyi başardı.
Bu noktada devreye Albert Einstein'ın görelilik kuramı giriyor.
Kurama göre zaman evrenin her yerinde aynı hızda akmıyor. Bir araç ne kadar hızlı hareket ederse, içindeki yolcular için zaman o kadar yavaş ilerliyor.
NASA astronotu Scott Kelly'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği bir yılın ardından Dünya'ya döndüğünde ikiz kardeşinden birkaç milisaniye daha genç kalması da bu etkinin küçük bir örneği olarak gösteriliyor.
Bilim insanlarına göre yıldızlar arası yolculuk yapan varsayımsal bir uzaylı ekibi, evine döndüğünde geride bıraktığı dünyanın onlarca hatta yüzlerce yıl yaşlanmış olduğunu görebilir.
ENERJİ İHTİYACI NEREDEYSE İMKâNSIZ SEVİYEDE
Yıldızlar arası seyahatin önündeki bir diğer büyük engel ise enerji gereksinimi.
Fizik kurallarına göre bir cismin hızı arttıkça onu daha da hızlandırmak için gereken enerji miktarı da katlanarak yükseliyor.
Işık hızına ulaşıldığında ise teorik olarak sonsuz enerji gerekiyor.
Bu nedenle bilim insanları, mevcut fizik kuralları çerçevesinde ışık hızında yolculuğun mümkün olmadığını belirtiyor.
Bunun yanında uzay tamamen boş değil.
Uzayın derinliklerinde bulunan seyrek atomlar ve parçacıklar, ışık hızına yakın hareket eden bir uzay aracı için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Oluşacak radyasyon ve yüksek sıcaklıklar, aracın yapısına zarar verebilir.
DÜNYA NEDEN HEDEF OLSUN?
Bilim insanlarının dikkat çektiği başka bir soru da motivasyon meselesi.
Eğer Dünya'ya ulaşabilecek kadar gelişmiş bir uygarlık varsa, ihtiyaç duyduğu birçok kaynağı kendi gezegeninde üretebilecek teknolojiye de sahip olması bekleniyor.
Bu nedenle böylesine büyük bir enerji ve zaman maliyetinin neden göze alınacağı net bir şekilde açıklanamıyor.
DÜNYA'NIN YAŞAM KOŞULLARI HERKESE UYGUN OLMAYABİLİR
Dünya üzerindeki yaşam, milyarlarca yıllık biyolojik ve jeolojik süreçlerin ortak ürünü.
Özellikle atmosferdeki oksijen oranı, gezegenimizdeki karmaşık yaşamın ortaya çıkmasında kritik rol oynadı.
Ancak oksijen oldukça reaktif bir element.
Bilim insanları, farklı koşullarda evrimleşmiş olası yaşam formları için Dünya atmosferinin zararlı hatta ölümcül olabileceğini belirtiyor.
Bu nedenle uzaylı ziyaretlerine ilişkin popüler anlatılarda sıkça yer alan korumasız canlı tasvirleri bilimsel açıdan soru işaretleri taşıyor.
PEKİ EVRENDE YALNIZ MIYIZ?
Uzaylıların Dünya'ya gelmemiş olması, evrende başka yaşam olmadığı anlamına gelmiyor.
Bugüne kadar 4 bin 700'den fazla yıldız sistemi içinde yaklaşık 6 bin 200 ötegezegen keşfedildi. Araştırmacılar, Samanyolu Galaksisi'nde yüz milyarlarca yıldız bulunduğunu ve bunların önemli bölümünün gezegenlere sahip olabileceğini düşünüyor.
Mars, Jüpiter'in uydusu Europa ile Satürn'ün uyduları Enceladus ve Titan da mikrobiyal yaşam ihtimali açısından incelenen gökcisimleri arasında yer alıyor.
ARAYIŞ SÜRÜYOR
Dünya dışı zeka arayışı onlarca yıldır devam ediyor. ABD merkezli SETI Enstitüsü ile Oxford Üniversitesi destekli Breakthrough Listen programı, uzaydan gelebilecek olası teknolojik sinyalleri araştırıyor.
Şu ana kadar kesin bir bulgu elde edilmiş değil. Bununla birlikte bilim insanları, evrenin 13,8 milyar yıllık tarihi düşünüldüğünde aranan sinyali bulmanın son derece zor olduğunu vurguluyor.
Yine de araştırmaların sürmesi gerektiği görüşü ağır basıyor. Çünkü bilim dünyasında sıkça hatırlatılan bir ilke var: Aramazsanız bulma ihtimaliniz sıfırdır.