Bilim açıkladı: Uzaylıların bizi ziyaret etmemesinin ardındaki 3 neden ne?

Dünya dışı zekâ arayışı, SETI Enstitüsü ve Breakthrough Listen programı gibi projelerle devam ediyor ancak henüz kesin bir bulgu elde edilmedi.

Bilim insanları, evrende başka yaşam formlarının var olabileceğini ancak Dünya’ya ulaşmalarının farklı bir mesele olduğunu belirtiyor.

Avustralya, ABD ve birçok ülkede yapılan anketlere göre insanların yaklaşık üçte biri dünya dışı varlıkların Dünya'da bulunduğuna inanıyor.

ABD hükümetinin paylaştığı Tanımlanamayan Anormal Fenomen kayıtları ve sinemada dünya dışı yaşam teması, uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ancak bilim insanlarına göre evrende başka yaşam formlarının var olması mümkün olsa da, onların Dünya'ya ulaşmış olması çok daha farklı bir mesele.

ABD hükümetinin son yıllarda kamuoyuyla paylaştığı yüzlerce Tanımlanamayan Anormal Fenomen (UAP) kaydı ve sinemada yeniden ilgi gören dünya dışı yaşam teması, uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kamuoyu araştırmaları da bu ilginin karşılığını ortaya koyuyor. Avustralya, ABD ve birçok ülkede yapılan anketlerde insanların yaklaşık üçte biri, dünya dışı varlıkların Dünya'da bulunduğuna inanıyor.

Bilim insanları, uzaylıların var olabileceğini ancak Dünya'ya ulaşmalarının çok daha zor bir ihtimal olduğunu belirtiyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İLK ENGEL: AKIL ALMAZ BÜYÜKLÜKTEKİ UZAY

Sciencealet'te yer alan habere göre, uzay araştırmalarında karşılaşılan en temel sorun mesafeler. Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız olan Proxima Centauri, Dünya'dan yaklaşık 40 trilyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu mesafe astronomide 4,3 ışık yılı olarak ifade ediliyor.

Karşılaştırmak gerekirse, insanlığın bugüne kadar geliştirdiği en hızlı uzay araçlarından biri olan Parker Solar Probe bile ışık hızının yalnızca çok küçük bir kısmına ulaşabiliyor.

Mevcut teknolojilerle bu hızda hareket eden bir aracın Proxima Centauri'ye ulaşması yaklaşık 6 bin 650 yıl sürüyor.

Bu da yıldızlar arası yolculuğun günümüz teknolojisiyle pratik olmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor.

IŞIK HIZINA YAKLAŞMANIN BEKLENMEDİK SONUCU

Varsayalım ki gelişmiş bir uygarlık ışık hızına yakın seyahat etmeyi başardı.

Bu noktada devreye Albert Einstein'ın görelilik kuramı giriyor.

Kurama göre zaman evrenin her yerinde aynı hızda akmıyor. Bir araç ne kadar hızlı hareket ederse, içindeki yolcular için zaman o kadar yavaş ilerliyor.

NASA astronotu Scott Kelly'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği bir yılın ardından Dünya'ya döndüğünde ikiz kardeşinden birkaç milisaniye daha genç kalması da bu etkinin küçük bir örneği olarak gösteriliyor.

Bilim insanlarına göre yıldızlar arası yolculuk yapan varsayımsal bir uzaylı ekibi, evine döndüğünde geride bıraktığı dünyanın onlarca hatta yüzlerce yıl yaşlanmış olduğunu görebilir.