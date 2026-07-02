Yazılı basın tarih mi oluyor? TÜİK'e göre dijital 45 milyarı aştı

Medya sektöründeki istihdam yapısında da geleneksel ve dijital basın arasında bariz bir ayrışma yaşandı resmi ilanlı gazetelerde çalışan sayısı %13,9 azalarak 3 bin 714'e düşerken, internet haber sitelerindeki personel sayısı %8,4 artışla 3 bin 690'a yükseldi. Ayrıca eğitim düzeyi bakımından gazete çalışanlarının çoğunluğunu lise mezunları oluştururken, internet medyasında çalışanların %57,7'sinin lisans mezunu olması dikkat çekti.

Medya sektöründe istihdam geleneksel basından dijital medyaya kayarken, internet haber sitelerinde çalışan sayısı artarken gazetelerde çalışan sayısı azaldı. (Görsel: AA)

GAZETE SAYILARI VE TİRAJLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Basın İlan Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 yılında 753 olan resmi ilan yayımlayan gazete sayısı, 2025'te 659'a kadar düştü. Bu gazetelerin yayın ağlarına bakıldığında ezici bir çoğunluğunun (%95,9) yerel basın olduğu görülüyor; ulusal (yaygın) yayınlar %3,3, bölgesel yayınlar ise %0,8'lik bir paya sahip.

Tiraj cephesinde ise büyük bir kayıp söz konusu. Toplam yıllık tiraj 392 milyon 797 bin 801'e gerilerken, bu pastanın:

%81,9'unu ulusal gazeteler,

%17,7'sini yerel gazeteler,

%0,4'ünü bölgesel gazeteler paylaştı.

Yayın periyotlarında ise gazetelerin %57,4'ü günlük olarak çıkarken, %42,6'sı haftada 2-6 gün arasında okuyucuyla buluştu. Ancak toplam tirajın %98,9 gibi neredeyse tamamına yakınını günlük gazeteler göğüsledi.

Basın İlan Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında 659'a geriledi. (Grafik: TÜİK)

İNTERNET MEDYASINDA TRAFİK REKORU

Geleneksel basının aksine, internet haber siteleri hem sayısal hem de ziyaretçi trafiği açısından büyümesini sürdürdü. Resmi ilan alan internet haber sitesi sayısı 349'dan 357'ye çıkarken, bu mecralar toplamda 8 milyar 840 milyon 299 bin 804 tekil ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilerin %66,3'ü tercihini genel kategorideki sitelerden yana kullandı. Toplam sayfa görüntüleme sayısı ise 45,3 milyarı aşarken, bu trafiğin %74,2'si yine genel içerikli haber sitelerinde gerçekleşti.

Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı 2024 yılında 474 iken, 2025 yılında %0,8 azalarak 470 oldu. (Grafik: TÜİK)

DERGİLER DURUMUNU KORUYOR, SÜRELİ YAYINLARDA ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı, ufak bir düşüşle 474'ten 470'e geriledi. Dergilerin yayın sıklığında %46,8 ile aylık yayınlar başı çekerken; haftalıklar %15,1, on beş günlükler %13,6 ve iki aylıklar %11,1 oranında pay aldı.

Diğer taraftan, Türkiye'deki toplam süreli yayın sayısı %6,5 artış göstererek 2 bin 173'e ulaştı. Bu yayınların içerik türlerine göre dağılımı şu şekildedir:

Siyasi/Haber/Güncel: %90,9

Sektörel/Mesleki: %3,3

Kültür/Turizm/Tanıtım: %1,6

Ekonomi/Ticaret/Finans: %1,3

Diğer: %2,9

Resmi ilan yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 3 bin 714 oldu. (Grafik: TÜİK)

GAZETELERDE İSTİHDAM DARALIRKEN DİJİTAL BASIN ELEMAN ARIYOR

Yazılı basındaki küçülme istihdam rakamlarına da yansıdı. Gazete çalışanlarının sayısı 4 bin 315'ten 3 bin 714'e geriledi. İnternet haber sitelerinde ise çalışan sayısı artarak 3 bin 690 oldu ve geleneksel basının çalışan sayısını yakaladı.

Eğitim ve meslek kırılımları ise iki mecra arasında ciddi farklılıklar gösteriyor:

Gazete sektöründe çalışan sayısı 4 bin 315'ten 3 bin 714'e düştü. (Takvim foto arşiv)

Gazetelerde geri kalan personelin %20,3'ü sorumlu müdür, %7,1'i yazar ve %2,1'i haber müdürü olarak çalışırken; internet sitelerinde bu oranlar %10,9 sorumlu müdür, %9,3 yazar ve %3,5 haber müdürü şeklinde listelendi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler