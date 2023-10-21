Milli takımlardan bu gece dönen Wilfried Zaha ile Davinson Sanchez ise derbiye tek antrenmanla çıkacak. Bu iki oyuncunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı bu akşamki son antrenmandan sonra belli olacak. Ağrısı bulunmasına rağmen milli takım kampına katılan ve tedavisine burada devam edilen Faslı yıldız, takımla çalışmaların bir bölümüne katıldı.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

🔴 SON 22 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, 14 maçta 12 gol attı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi. Yoğun fikstüre giriyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle başlayıp 22 gün sürecek bölümde 6 maça çıkacak. Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, sırasıyla ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. "Cimbom" bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Almanya'nın Bayern Münih takımıyla 2 maç yapacak.

⚽BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Süper Lig'in kalan bölümünde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

Ligin son şampiyonu Galatasaray ise 7 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda elde ettiği 22 puanla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş'ta sakat oyuncuların durumu Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi sakat futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.