Dursun Özbek’ten derbi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında Anıtkabir'e düzenlenen ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.Anıtkabir'e ziyaretleri hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray'a, Atamıza olan sevgi bu, dolayısıyla yadırgamamak lazım. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Yepyeni bir Galatasaraylı nesil geliyor. Biz, yeni neslin yüzünü güldürecek bir Galatasaray yaratma peşindeyiz. Buradaki kalabalık gerçekten çok güzel. Muazzam bir sevgi seli vardı." dediDaha sonra Beşiktaş derbisi için açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hedefimiz şampiyonluk. Bu akşamki maçta, çok güzel bir maç olacak. 50 bin taraftarımız olacak. Güzel bir maç olacağını bekliyorum." ifadelerini kullandı.Son olarak Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvuru hakkında konuşan Özbek, "Bugünkü ziyaretin sebebi cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına bağlı olarak Atamı'zı ziyaret etmek. Bu konuyla ilgili Erden Bey bir şeyler söylerse daha güzel olur." dedi.