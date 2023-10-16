Tarım Kredi 16 Ekim - 2 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 107 üründe %50 indirim+1 alana 1 bedava: 5 litresi 11.90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, fındık yağı...

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Tarım Kredi Kooperatif marketleri onlarca üründe yüzde 50'ye varan indirim yaptı. İndirim kampanyasının bugün itibariyle başlamasıyla ''Hangi ürünlerde indirim uygulanacak, indirim ne kadar sürecek?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İndirimlerin süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacağı duyuruldu. İndirim kampanyasının 16 Ekim'den 2 Kasım'a kadar süreceği bilgisi verildi. İşte Tarım Kredi indirimlerinin tümü...