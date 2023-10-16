PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Tarım Kredi 16 Ekim - 2 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 107 üründe %50 indirim+1 alana 1 bedava: 5 litresi 11.90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, fındık yağı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 107 üründe indirim yapıldı. 16 Ekim'de başlayan indirimlerin bir çoğı 2 Kasım'a kadar sürecek. 1 litrelik TK Anadolu Ayçiçek yağı 38 TL, fındık yağı 300 TL, 5 litrelik su 11.90, makarna çeşitleri 14.50, TK Anadolu Osmancık pirinç 33.90, kırık pirin. 19.90, nohut 32.90, mercimek 21.90, ayçiçek yağlı ton balığı 56.90'a düştü. 1 alana 1 bedava kampanyası kapsamında da Fırst Sensatıons 21 TL, Milka bonibon 14 TL, Tipitip 21 TL, Olips 10.50, Mıssbon 10.50, Olips mini mints 13.50, Tofita 10.50'ye satılıyor. İşte %50 indirimli ürünler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 12:43 Güncelleme 16 Ekim 2023, 12:57
Tarım Kredi 16 Ekim - 2 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 107 üründe %50 indirim+1 alana 1 bedava: 5 litresi 11.90 TL’ye düştü! Ayçiçek yağı, fındık yağı... 1

Tarım Kredi Kooperatif marketleri onlarca üründe yüzde 50'ye varan indirim yaptı. İndirim kampanyasının bugün itibariyle başlamasıyla ''Hangi ürünlerde indirim uygulanacak, indirim ne kadar sürecek?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İndirimlerin süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacağı duyuruldu. İndirim kampanyasının 16 Ekim'den 2 Kasım'a kadar süreceği bilgisi verildi. İşte Tarım Kredi indirimlerinin tümü...

Tarım Kredi 16 Ekim - 2 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 107 üründe %50 indirim+1 alana 1 bedava: 5 litresi 11.90 TL’ye düştü! Ayçiçek yağı, fındık yağı... 2

81 ildeki tüm Tarım Kredi marketlerini kapsıyor! Mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapıldı! Ayrıca Cumartesi, Pazar ve Pazartesi manav reyonundaki indirimler de devam edecek.

Tarım Kredi 16 Ekim - 2 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 107 üründe %50 indirim+1 alana 1 bedava: 5 litresi 11.90 TL’ye düştü! Ayçiçek yağı, fındık yağı... 3

İşte Tarım Kredi yüzde 50 indirim + 1 alana 1 bedava kampanyası...

SON DAKİKA