PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'nin rekoru için sahada

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş ağlarını sarsması durumunda rekor kıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 12:48 Güncelleme 21 Ekim 2023, 12:48
Mauro Icardi Gheorghe Hagi’nin rekoru için sahada
Galatasaray'da camia Beşiktaş derbisinde yine en çok Mauro Icardi'ye güveniyor. Geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız yine takımın en büyük kozu olacak.

HAGI'NİN REKORUNU KIRABİLİR

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 7 defa derbi maça çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Bugün Rams Park'da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmayı başardığı takdirde Rumen yıldızı geride bırakarak bir rekorun daha sahibi olacak. İcardi'nin saha içinde özellikle Kerem Aktüroğlu ile güçlü bir pas bağlantısı var.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı. Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Ligde 8 golle krallık koltuğunda oturan süper yıldız bugün de fileleri havalandırarak hem takımına 3 puan kazandırmayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Kahire’de Barış Zirvesi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliamlarının gölgesinde Refah Kapısı günler sonra açıldı! Dünyanın gözü Gazze’de... İnsani yardım başladı
İsviçre’de Migros’tan Fazıl Say’a sansür! Başkan Erdoğan’ın politikasına destek verip İsrail’i eleştirince konserleri iptal edildi! AK Parti’den tepki
SON DAKİKA