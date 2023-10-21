Mauro Icardi Gheorghe Hagi’nin rekoru için sahada

Galatasaray'da camia Beşiktaş derbisinde yine en çok Mauro Icardi'ye güveniyor. Geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız yine takımın en büyük kozu olacak.30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 7 defa derbi maça çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Bugün Rams Park'da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmayı başardığı takdirde Rumen yıldızı geride bırakarak bir rekorun daha sahibi olacak. İcardi'nin saha içinde özellikle Kerem Aktüroğlu ile güçlü bir pas bağlantısı var.Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı. Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Ligde 8 golle krallık koltuğunda oturan süper yıldız bugün de fileleri havalandırarak hem takımına 3 puan kazandırmayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.