Galatasaray evinde skor avantajı yakaladığı son 7 derbiyi de kazandı

DERBİDE 2400 BEŞİKTAŞLI OLACAK
Beşiktaş taraftarı uzun bir aradan sonra deplasmandaki bir derbi maçta takımını destekleyecek. İl Güvenlik Kurulu'nun hafta içinde aldığı karar uyarınca, 3 büyük kulübün aralarında uyguladığı deplasman yasağı bu sezon için kaldırıldı. Rams Park'ta 2400 Beşiktaş taraftarı takımını destekleyecek. Siyah-Beyazlı taraftarlar bugün Beşiktaş Stadyumu'nda toplanacak ve polis kontrolünde toplu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne götürülecek.
ASLANTEPE'DE MÜTHİŞ DÜELLO
Süper Lig milli ara sonrası dev bir maça sahne oluyor... Şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak... Ligde oynadığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrılan Cimbom, ezeli rakibini mağlup ederek seriyi 8 maça çıkarmak isteyecek. Galatasaray'da sakatlığı geçen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
Kongre sürecindeki Beşiktaş ise Galatasaray'ı yenerek sıkıntılı süreci hasarsız atlatmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson ve Mert Günok'un derbi kadrosunda yer alıyor. Kartal'ın stoperi Bailly kesin olarak yok, iki gün önce koşulara başlayan Salih Uçan da derbi kadrosunda yer alamayacak.
Sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş derbide Vincent Aboubakar'a güveniyor.