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Galatasaray evinde skor avantajı yakaladığı son 7 derbiyi de kazandı

G.Saray, 2004’ten beri Beşiktaş’a karşı öne geçtiği hiçbir derbiyi kaybetmedi. Kara Kartal ise ezeli rakibine attığı son 22 golün 18’ini ikinci yarılarda kaydetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Galatasaray evinde skor avantajı yakaladığı son 7 derbiyi de kazandı

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. İki dev kulübün birbiriyle son yıllarda oynadığı maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki maçlar ilginç istatistikleri barındırıyor. Sarı-Kırmızılılar, son yıllarda evinde oynadığı maçlarda ezeli rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda.

Cimbom, 2004 yılından bu yana evinde Beşiktaş'a karşı ligde oynadığı derbilerde öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi. Galatasaray evinde skor avantajı yakaladığı son 7 derbiyi de kazandı. Siyah-Beyazlılar ise Galatasaray'a karşı son yıllarda oynadığı derbilerin ikinci yarılarında etkili oluyor. Kartal, Süper Lig'de Galatasaray'a attığı son 22 golün 18'ini maçların ikinci yarısında kaydetti. Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'ı evinde 3-1 yenerken gollerin 2'si ikinci yarılarda gelmişti. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 Süper Lig maçının sadece 1'i beraberlikle sonuçlandı. Kartal 7 galibiyet alırken, Aslan sahadan 5 kez 3 puanla ayrıldı.

10 MİLYARLIK DERBİ
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 10 milyar 850 milyon TL. Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon Euro ve 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı yıldız futbolcusu Tete 24 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak. Beşiktaş'ta ise Portekizli orta saha Gedson Fernandes 17 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.



DERBİDE 2400 BEŞİKTAŞLI OLACAK
Beşiktaş taraftarı uzun bir aradan sonra deplasmandaki bir derbi maçta takımını destekleyecek. İl Güvenlik Kurulu'nun hafta içinde aldığı karar uyarınca, 3 büyük kulübün aralarında uyguladığı deplasman yasağı bu sezon için kaldırıldı. Rams Park'ta 2400 Beşiktaş taraftarı takımını destekleyecek. Siyah-Beyazlı taraftarlar bugün Beşiktaş Stadyumu'nda toplanacak ve polis kontrolünde toplu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne götürülecek.



ASLANTEPE'DE MÜTHİŞ DÜELLO
Süper Lig milli ara sonrası dev bir maça sahne oluyor... Şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile Beşiktaş bugün saat 19.00'da Rams Park'ta kozlarını paylaşacak... Ligde oynadığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrılan Cimbom, ezeli rakibini mağlup ederek seriyi 8 maça çıkarmak isteyecek. Galatasaray'da sakatlığı geçen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Kongre sürecindeki Beşiktaş ise Galatasaray'ı yenerek sıkıntılı süreci hasarsız atlatmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson ve Mert Günok'un derbi kadrosunda yer alıyor. Kartal'ın stoperi Bailly kesin olarak yok, iki gün önce koşulara başlayan Salih Uçan da derbi kadrosunda yer alamayacak.

Sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş derbide Vincent Aboubakar'a güveniyor.

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