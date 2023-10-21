Cimbom, 2004 yılından bu yana evinde Beşiktaş 'a karşı ligde oynadığı derbilerde öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi. Galatasaray evinde skor avantajı yakaladığı son 7 derbiyi de kazandı. Siyah-Beyazlılar ise Galatasaray'a karşı son yıllarda oynadığı derbilerin ikinci yarılarında etkili oluyor. Kartal, Süper Lig 'de Galatasaray'a attığı son 22 golün 18'ini maçların ikinci yarısında kaydetti. Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'ı evinde 3-1 yenerken gollerin 2'si ikinci yarılarda gelmişti. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 Süper Lig maçının sadece 1'i beraberlikle sonuçlandı. Kartal 7 galibiyet alırken, Aslan sahadan 5 kez 3 puanla ayrıldı.

10 MİLYARLIK DERBİ

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 10 milyar 850 milyon TL. Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon Euro'luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon Euro ve 3. sırada bulunuyor. Galatasaray'da derbide oynaması durumunda Brezilyalı yıldız futbolcusu Tete 24 milyon Euro ile sahanın en değerlisi olacak. Beşiktaş'ta ise Portekizli orta saha Gedson Fernandes 17 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda yer alıyor.