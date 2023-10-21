SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Burak Yılmaz derbiyi kazanma planını Rashica ve Colley üzerinden yaptı

Burak Yılmaz’ın milli takımdan formda dönen eski Galatasaraylı Rashica’yı 10 numarada oynatmayı planladığı öğrenildi. Genç hoca, duran toplar için de Omar Colley’den faydalanmayı planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Burak Yılmaz derbiyi kazanma planını Rashica ve Colley üzerinden yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçında sürpriz tercihler yapması bekleniyor. Burak Yılmaz tahmin edilenin aksine Galatasaray önünde en çok Gedson, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk Tosun'a değil sürpriz iki isme güveniyor.

Genç hoca, Milot Rashica'yı bugün 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünüyor. Son olarak Kosova'nın Andorra ile oynadığı maçta forvet arkasında görev yapan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcunun Galatasaray takımını ve stat atmosferini çok iyi bilmesi de tercih sebebi olacak.



ÖZEL SETLER HAZIRLADI
Burak Yılmaz ayrıca Omar Colley'in hava topu hakimiyetini de derbide silaha çevirmek istiyor. Genç hocanın ekibiyle beraber Colley'e pozisyon hazırlatacak duran top setleri çizdiği ve Galatasaray'ı bu şekilde vurmayı hedeflediği belirlendi. Genç hoca Beşiktaş'ın başında çıkacağı ilk Galatasaray derbisinden zaferle ayrılarak seçim sonrası için de yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldızı Alex-Oxlade Chamberlain, ülkesinin basına yaptığı açıklamada,"Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyon şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu 10 maçta 1 gole imza attı.



ABOUBAKAR'IN DALYA HEYECANI
Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren 31 yaşındaki Kamerunlu santrafor Vincent Abobakar bugünkü Galatasaray derbisinde forma giymesi halinde 100. maçına çıkacak. Yıldız fovet Siyah-Beyazlı takımla çıktığı 99 maçta 59 gol attı. Kamerunlu oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 77 maçta 44 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş ile geçirdiği süre içerisinde 2 Süper Lig ve 1'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

DERBİ KOZU OLACAK
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Galatasaray deplasmanında da takımının en önemli kozu olacak.



YILMAZ İLK PEŞİNDE
Burak Yılmas Galatasaray'ı mağlup edip hem ilk derbi zaferini kazanmak hem de İstanbul maçi ile yakaladağı çıkışı sürdürmek istiyor.

KARTAL'A İKİ MÜJDE
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mert Günok ve Gedson Fernandes, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Salih, Bailly ve Umut kadroya alınmayan isimler oldu.

BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU!
Milot Rashica'nın eski menajeri Aykut Erçetin Radyospor'a yaptığı açıklamada "Ben onu Galatasaray'a kazandırmaya çalışırken, o bize haber vermeden başka bir tercih yaptı. Benim için bir hayal kırıklığı oldu. Bu olaydan sonra iletişimimiz koptu. Kendisiyle bağlantımız yok.'' dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
12 bin sivil ölümle burun buruna! El-Ehli Baptist Hastanesi’ni vuran soykırımcı İsrail gözünü Kudüs Hastanesi’ne dikti: Derhal boşaltın
Emekliye enflasyon zammı! Ocak artışı için yeni ipucu geldi | Maaşlar nasıl değişecek?
ANALİZ | Eli kanlı Netanyahu Biden’ısarılarak karşıladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı ise aşağıladı! İşte kare kare faşistlik
SON DAKİKA