Burak Yılmaz derbiyi kazanma planını Rashica ve Colley üzerinden yaptı

ABOUBAKAR'IN DALYA HEYECANI Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçiren 31 yaşındaki Kamerunlu santrafor Vincent Abobakar bugünkü Galatasaray derbisinde forma giymesi halinde 100. maçına çıkacak. Yıldız fovet Siyah-Beyazlı takımla çıktığı 99 maçta 59 gol attı. Kamerunlu oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 77 maçta 44 kez fileleri havalandırırken Beşiktaş ile geçirdiği süre içerisinde 2 Süper Lig ve 1'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. DERBİ KOZU OLACAK Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Galatasaray deplasmanında da takımının en önemli kozu olacak.





YILMAZ İLK PEŞİNDE

Burak Yılmas Galatasaray'ı mağlup edip hem ilk derbi zaferini kazanmak hem de İstanbul maçi ile yakaladağı çıkışı sürdürmek istiyor.



KARTAL'A İKİ MÜJDE

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mert Günok ve Gedson Fernandes, Galatasaray maçının kadrosunda yer aldı. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıkları süren Salih, Bailly ve Umut kadroya alınmayan isimler oldu.

BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU!

Milot Rashica'nın eski menajeri Aykut Erçetin Radyospor'a yaptığı açıklamada "Ben onu Galatasaray'a kazandırmaya çalışırken, o bize haber vermeden başka bir tercih yaptı. Benim için bir hayal kırıklığı oldu. Bu olaydan sonra iletişimimiz koptu. Kendisiyle bağlantımız yok.'' dedi.