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Kartal'ı Kerem'le vuracak: Okan Buruk Beşiktaş derbisindeki 'çilingir'ini belirledi

Derbi öncesi Aslan’ın tecrübeli hocası Okan Buruk, Beşiktaş’ın zaaflarını tek tek tespit ederken yerli yıldızlardan Kerem Aktürkoğlu’na özel görev verdi. Kerem’den savunma arkasına ve ceza sahasına yapacağı koşularla rakibi yıkmasını isteyen Buruk duran toplarda da Abdülkerim ve Sanchez’i silah olarak kullanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ekim 2023 Güncelleme 21 Ekim 2023, 06:59
Kartal’ı Kerem’le vuracak: Okan Buruk Beşiktaş derbisindeki ’çilingir’ini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahalarında oynayacakları dev derbi öncesi rakipleri Beşiktaş'ı ezberledi ve planını yaptı. Tecrübeli hoca, forvet arkasında görev vereceği Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına ve ceza sahasına yapacağı koşularla rakibi yıkmayı hedefliyor.



BÜYÜK KOZ KEREM AKTÜRKOĞLU
Aslan'ın hocası Buruk, hafta boyunca idmanlarda savunma ve orta alan oyuncularına defansın arkasına pas çalışması yaptırdı. Beşiktaş defansının ortasında görev yapan Omar Colley ve Daniel Amartey'in ağır futbolcular olmasından faydalanmak isteyen Buruk, ayrıca Siyah- Beyazlılar'ın 6 numarası Amir Hadziahmetovic'in de defansif zaaflarını dikkate alarak, bu sezon 5 gol, 6 asist kaydeden Kerem'i en büyük koz olarak görüyor.



SETLERLE GOL ATMA HEDEFİ
Futbolcularıyla birebir konuşmalar yapan ve öğrencilerinden derbi maçta 3 puan sözü de alan Buruk, idmanlarda takımına sık sık duran top çalışması da yaptırdı. Özellikle savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı üzerinden oluşturulan setlerle gol bulunması hedefleniyor. Sarı- Kırmızılılar, rakibi karşısında erken bir gol bulmak istiyor. Ardından oluşturulacak baskı ile Cimbom, rakibini evine puansız yollamayı ve taraftarını mutlu etmeyi planlıyor.

6 GOLE KATKI
Kerem Aktürkoğlu, son 3 sezonda Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda 2 gol 1 asist yaparken, Fenerbahçe derbilerinde ise 1 gol, 1 asist üretti. Sarı-Kırmızılı futbolcu bu sezon da Trabzonspor maçında 1 asist kaydetti ve büyük maçlarda 6 gole etki etti.



ASLAN DEVLERLE YARIŞIYOR
Bu sezon başarılı bir performans gösteren Galatasaray, sosyal medyada da devlerle yarış halinde. Eylül'de en çok etkileşim alan kulüp 231 milyon ile Barcelona olurken, 176 milyon ile Real Madrid ikinci, Galatasaray da 144 milyon ile 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe de 68.9 milyon ile 9. sırada bulunuyor.

KAYBETMEYİ UNUTTU
Topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada giren ve Süper Lig'de son oynadığı 7 maçı kazanan Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı maçlarda kaybetmeyi unuttu. Evinde son oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom'un, ayrıca son yaptığı 22 karşılaşmada da bileği bükülmedi. Sarı-Kırmızılılar, son yenilgisini geçen sezon Beşiktaş karşısında aldı.



ÇOK ACILAR ÇEKTİM
9.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan Davinson Sanchez'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sanchez, "Tottenham'dayken çok acı çektim. Önemli olan üzerindeki baskıyı atıp performansı sahaya yansıtmaktır. Ne yazık ki bundan kurtulmak kolay olmuyor. Baskılardan sıyrılmak için iyi bir duruma kavuşmak da gerekiyor" dedi. 27 yaşındaki futbolcu Kolombiyalı futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile 6 maçta 1 gol attı.

TERİM'İN YOLUNDA
Aslantepe'de bugün oynanacak derbi Okan Buruk için büyük önem arz ediyor. Buruk, Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılması halinde Fatih Terim'in ardından iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci teknik direktör olacak.

SON KARAR NDOMBELE
Hafta başından bu yana Beşiktaş'ın zaaflarına odaklanan teknik direktör Okan Buruk'un dev karşılaşma öncesinde Tanguy Ndombele ile ilgili kararı belli oldu. Orta sahada Lucas Torreira ile birlikte Kaan Ayhan'ı kullanmayı düşündüğü gündeme gelen Buruk'un, uzun süre kafa yorduğu ve 26 yaşındaki Fransız yıldızda karar kıldığı öğrenildi. Bu sezon 5 maçta 108 dakika süre alan Ndombele'nin de derbide ilk 11'de oynamak için hazır olduğunu teknik heyete bildirdiği ifade edildi. Öte yandan Cimbom'un teknik patronu, sağ kanatta Brezilyalı yıldız Matheus Tete'nin yerine de Barış Alper Yılmaz'ı Beşiktaş'a karşı 11'de oynatmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK SANCISI
Devler Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, "Kimmich idmanlara yeni başladı. Gnabry, Upamecano, Guerreiro sakat, Goretzka şüpheli. Mazraoui de yok. Kalede ise Ulreich olacak" dedi.

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