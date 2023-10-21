Kartal’ı Kerem’le vuracak: Okan Buruk Beşiktaş derbisindeki ’çilingir’ini belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , sahalarında oynayacakları dev derbi öncesi rakipleri Beşiktaş'ı ezberledi ve planını yaptı. Tecrübeli hoca, forvet arkasında görev vereceği Kerem Aktürkoğlu 'nun savunma arkasına ve ceza sahasına yapacağı koşularla rakibi yıkmayı hedefliyor.

BÜYÜK KOZ KEREM AKTÜRKOĞLU Aslan'ın hocası Buruk, hafta boyunca idmanlarda savunma ve orta alan oyuncularına defansın arkasına pas çalışması yaptırdı. Beşiktaş defansının ortasında görev yapan Omar Colley ve Daniel Amartey'in ağır futbolcular olmasından faydalanmak isteyen Buruk, ayrıca Siyah- Beyazlılar'ın 6 numarası Amir Hadziahmetovic'in de defansif zaaflarını dikkate alarak, bu sezon 5 gol, 6 asist kaydeden Kerem'i en büyük koz olarak görüyor.





SETLERLE GOL ATMA HEDEFİ

Futbolcularıyla birebir konuşmalar yapan ve öğrencilerinden derbi maçta 3 puan sözü de alan Buruk, idmanlarda takımına sık sık duran top çalışması da yaptırdı. Özellikle savunma oyuncuları Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı üzerinden oluşturulan setlerle gol bulunması hedefleniyor. Sarı- Kırmızılılar, rakibi karşısında erken bir gol bulmak istiyor. Ardından oluşturulacak baskı ile Cimbom, rakibini evine puansız yollamayı ve taraftarını mutlu etmeyi planlıyor.

6 GOLE KATKI

Kerem Aktürkoğlu, son 3 sezonda Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda 2 gol 1 asist yaparken, Fenerbahçe derbilerinde ise 1 gol, 1 asist üretti. Sarı-Kırmızılı futbolcu bu sezon da Trabzonspor maçında 1 asist kaydetti ve büyük maçlarda 6 gole etki etti.