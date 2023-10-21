Kartal’ı Kerem’le vuracak: Okan Buruk Beşiktaş derbisindeki ’çilingir’ini belirledi

ASLAN DEVLERLE YARIŞIYOR
Bu sezon başarılı bir performans gösteren Galatasaray, sosyal medyada da devlerle yarış halinde. Eylül'de en çok etkileşim alan kulüp 231 milyon ile Barcelona olurken, 176 milyon ile Real Madrid ikinci, Galatasaray da 144 milyon ile 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe de 68.9 milyon ile 9. sırada bulunuyor.
KAYBETMEYİ UNUTTU
Topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada giren ve Süper Lig'de son oynadığı 7 maçı kazanan Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı maçlarda kaybetmeyi unuttu. Evinde son oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom'un, ayrıca son yaptığı 22 karşılaşmada da bileği bükülmedi. Sarı-Kırmızılılar, son yenilgisini geçen sezon Beşiktaş karşısında aldı.
ÇOK ACILAR ÇEKTİM
9.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan Davinson Sanchez'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sanchez, "Tottenham'dayken çok acı çektim. Önemli olan üzerindeki baskıyı atıp performansı sahaya yansıtmaktır. Ne yazık ki bundan kurtulmak kolay olmuyor. Baskılardan sıyrılmak için iyi bir duruma kavuşmak da gerekiyor" dedi. 27 yaşındaki futbolcu Kolombiyalı futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile 6 maçta 1 gol attı.
TERİM'İN YOLUNDA
Aslantepe'de bugün oynanacak derbi Okan Buruk için büyük önem arz ediyor. Buruk, Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılması halinde Fatih Terim'in ardından iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci teknik direktör olacak.
SON KARAR NDOMBELE
Hafta başından bu yana Beşiktaş'ın zaaflarına odaklanan teknik direktör Okan Buruk'un dev karşılaşma öncesinde Tanguy Ndombele ile ilgili kararı belli oldu. Orta sahada Lucas Torreira ile birlikte Kaan Ayhan'ı kullanmayı düşündüğü gündeme gelen Buruk'un, uzun süre kafa yorduğu ve 26 yaşındaki Fransız yıldızda karar kıldığı öğrenildi. Bu sezon 5 maçta 108 dakika süre alan Ndombele'nin de derbide ilk 11'de oynamak için hazır olduğunu teknik heyete bildirdiği ifade edildi. Öte yandan Cimbom'un teknik patronu, sağ kanatta Brezilyalı yıldız Matheus Tete'nin yerine de Barış Alper Yılmaz'ı Beşiktaş'a karşı 11'de oynatmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.
BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK SANCISI
Devler Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, "Kimmich idmanlara yeni başladı. Gnabry, Upamecano, Guerreiro sakat, Goretzka şüpheli. Mazraoui de yok. Kalede ise Ulreich olacak" dedi.