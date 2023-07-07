Kirli ittifakta 'yerel seçim' sancısı! Küçük ortağın milletvekili Cemal Enginyurt'tan uyarı: Erdoğan'ı durduramayız

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTEDİ

14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözlerle yüklenen ancak vekillik için koltuk bulduktan sonra söylemlerini değiştiren Cemal Enginyurt CHP listelerinden milletvekili seçildi. Vekil olmasının ardından da fondaş KRT kanalına konuk olan Enginyurt bu sefer de Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlığı istedi. Enginyurt "İstanbul, Ankara, Ordu Büyükşehir Belediyeleri'nden biri için adaylığımı ilan ediyorum." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na seslendi.