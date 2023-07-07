Kirli ittifakta 'yerel seçim' sancısı! Küçük ortağın milletvekili Cemal Enginyurt'tan uyarı: Erdoğan'ı durduramayız

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI
Kılıçdaroğlu çok sayıda ismi görevden alırken, Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimlerin yaptığı değişim çağrılarına da kulak tıkadı.
DEĞİŞİM İÇİN İNTERNET SİTESİ
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" bayrağı açan Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak "İktidar için değişim" isimli bir manifesto yayımladı.
"İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM" MANİFESTOSU
Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.