E-ticaret yasası AYM'de: Muhalefete karşı küçük esnafın hakkını hükümet savunacak! Rüşvet çarkı siyasete uzandı mı?

Küçük esnafı koruma ve tekelleşmeyi önleme adına hayata geçirilen e-ticaret yasası, CHP ve İYİ Parti tarafından AYM'ye taşındı. Cumhuriyet gazetesine verilen rüşvet ile ortaya çıkan kirli ilişkiler ağı, siyaseti de zehirledi. Hükümet, küçük esanfı korumak adına çıkarılan yasanın savunması için AYM'ye çıkacak.

TÜM PARTİLER DESTEK VERDİ!

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP, Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı.