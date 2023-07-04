Tesisat ustalarının gizli sırrı ifşa oldu! 3 dakikada tıkanan lavaboyu ŞIP diye açın! İşte o mucize yöntem...

SİRKE VE KABARTMA TOZU

Lavaboyu sirke ve kabartma tozu kullanarak temizlemek için, drenaj borusuna birkaç yemek kaşığı kabartma tozu serpin. Ardından, giderde karbondioksit salmak için kimyasal bir reaksiyona neden olan yaklaşık yarım bardak beyaz sirke ekleyin.

Uzmanlar, "Karışımın köpürmesi ve sabitlenmesi tıkanıklığı gevşetir. Solüsyonu yaklaşık 15 dakika etki etmesi için bırakın ve ardından sıcak su ile durulayın. Evde kabartma tozu yoksa sirke ve tuz da kullanabilirsiniz."