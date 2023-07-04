Tesisat ustalarının gizli sırrı ifşa oldu! 3 dakikada tıkanan lavaboyu ŞIP diye açın! İşte o mucize yöntem...
Su gitmeyen lavabo giderleri, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen sıkıntılı durumlar arasında yer almaktadır. Ancak endişelenmeyin, su gitmeyen lavabo giderlerini açmanın kolay ve etkili bir yöntemi bulunmaktadır. İşte bu yöntem ile sorunu hızla çözebilirsiniz! Tıkalı lavabo giderlerini açmak için evinizde bulunan basit malzemelerden faydalanabilirsiniz. Sirke ve karbonat kombinasyonu, bu sorunu çözmek için ideal bir çözümdür.
SİRKE VE KABARTMA TOZU
Lavaboyu sirke ve kabartma tozu kullanarak temizlemek için, drenaj borusuna birkaç yemek kaşığı kabartma tozu serpin. Ardından, giderde karbondioksit salmak için kimyasal bir reaksiyona neden olan yaklaşık yarım bardak beyaz sirke ekleyin.
Uzmanlar, "Karışımın köpürmesi ve sabitlenmesi tıkanıklığı gevşetir. Solüsyonu yaklaşık 15 dakika etki etmesi için bırakın ve ardından sıcak su ile durulayın. Evde kabartma tozu yoksa sirke ve tuz da kullanabilirsiniz."
KABARTMA TOZU VE SİRKE KULLANMA
Kabartma tozu ve sirke kombinasyonu etkili bir lavabo açıcıdır. Öncelikle bir fincan kabartma tozunu lavabo giderine dökün. Ardından yaklaşık yarım bardak sirkeyi üzerine dökün. Karışım köpürmeye başlayacak ve tıkanıklığı çözmeye yardımcı olacaktır. Birkaç dakika bekledikten sonra bol miktarda sıcak suyla durulayın.
POMPA YARDIMIYLA LAVABO AÇMA
Pompalama yöntemi, lavabo tıkanıklıklarını açmada oldukça etkilidir. Bir lavabo pompayı satın alabilir veya kiralayabilirsiniz. Pompalama işlemi için pompayı lavabo giderine yerleştirin ve birkaç kez güçlü bir şekilde bastırıp çekin. Bu, tıkanıklığı gevşetmeye ve suyun akışını tekrar sağlamaya yardımcı olacaktır.
TIKANIKLIK AÇICI ÜRÜNLER
Eğer yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa, tıkanıklık açıcı kimyasal ürünler kullanabilirsiniz. Ancak bu ürünleri dikkatli kullanmalısınız ve talimatları doğru şekilde takip etmelisiniz. Kimyasalları lavabo giderine dökmeden önce eldiven kullanarak güvenlik önlemleri almayı unutmayın.