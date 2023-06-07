CHP yandaşı Cumhuriyet karıştı: Çikolata kutusunda gelen paralar karşılığında kasıtlı haberler yapıldı

"AMAÇ REKLAM DEĞİL KAMUOYU BASKISI"

Başkanvekili Aslan'ın, odasında yapılan bu toplantıda, ilk önce ödemenin bir reklam karşılığında faturalandırılmış olduğunu düşündüğü ancak daha sonra "kayıt dışı" olduğunu öğrendiği kaydedilen dilekçede, "Şüpheli Esra'nın beyanına göre ödeme, bir reklam karşılığında alınmamış, firmayı ilgilendiren ve genel olarak da e-ticaret platformlarını rahatsız eden bir yasanın çıkarılmaması yönünde kamuoyu baskısı oluşturulması için, yasa aleyhinde Cumhuriyet Gazetesi'nde haber yapılması amacıyla alınmıştır" denildi.

PARALAR ÇİKOLATA KUTUSUNDA GELDİ

Dilekçede, aleyhinde haber yapılması istenen yasanın, ödemenin alındığı tarihlerde henüz yürürlüğe girmemiş olan ve Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen "e-ticaret kanunu" olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Esra'nın anlattığına göre, bu Kanun'un yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülükler ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete'de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, "iki büyük çikolata kutusunun içinde" gazeteye getirilmiştir.