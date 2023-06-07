CHP yandaşı Cumhuriyet karıştı: Çikolata kutusunda gelen paralar karşılığında kasıtlı haberler yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından Cumhuriyet Gazetesi, para karşılığında manipülatif haber yaptığı gerekçesiyle dava edildi.
CUMHURİYET GAZETESİ VAKTI CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ DAVA ETTİ
Gazetenin sahibi konumundaki vakfın yönetim kurulu üyesi ve hukuk işlerinden sorumlu vakıf yöneticisi Avukat Turan Karakaş, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında "manipülatif haber yapma" karşılığında kayıt dışı para alarak "güveni kötüye kullandıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Fotoğrafta: Arif Kızılyalın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 5 Haziran tarihinde verilen suç duyurusu dilekçesinde, Cumhuriyet Gazetesi Vakfı ve gazeteyi bünyesinde bulunduran Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş "müşteki", suç tarihi ise 5 Aralık 2022 olarak gösterildi.
"500 BİN LİRA" ALDILAR
Dilekçede, şikayet konusu olayların 16 Mayıs tarihinde Yeni Gün A.Ş Başkan vekili Ali Adnan Aslan'ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022'de Vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok'un katıldığı bir toplantıda, Coşkun'un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği aktarıldı.
"AMAÇ REKLAM DEĞİL KAMUOYU BASKISI"
Başkanvekili Aslan'ın, odasında yapılan bu toplantıda, ilk önce ödemenin bir reklam karşılığında faturalandırılmış olduğunu düşündüğü ancak daha sonra "kayıt dışı" olduğunu öğrendiği kaydedilen dilekçede, "Şüpheli Esra'nın beyanına göre ödeme, bir reklam karşılığında alınmamış, firmayı ilgilendiren ve genel olarak da e-ticaret platformlarını rahatsız eden bir yasanın çıkarılmaması yönünde kamuoyu baskısı oluşturulması için, yasa aleyhinde Cumhuriyet Gazetesi'nde haber yapılması amacıyla alınmıştır" denildi.
PARALAR ÇİKOLATA KUTUSUNDA GELDİ
Dilekçede, aleyhinde haber yapılması istenen yasanın, ödemenin alındığı tarihlerde henüz yürürlüğe girmemiş olan ve Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen "e-ticaret kanunu" olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheli Esra'nın anlattığına göre, bu Kanun'un yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülükler ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete'de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, "iki büyük çikolata kutusunun içinde" gazeteye getirilmiştir.