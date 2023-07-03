Yarın öğlen 12.00’da başlayacak! 8 il için az önce açıklandı! Felaket etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre 8 il için yağmur bekleniyor. Yapılan açıklamada ''Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.'' denildi. 81 ilde milyonlarca kişi anlık hava durumunu yakından takip ediyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 il için son dakika hava durum tahminlerini açıkladı. Merakla beklenen hava durum tahminleri böylelikle belli oldu. Çok sayıda ilde yağışın görüleceği duyuruldu. İşte o iller ve 5 günlük MGM hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan duyuruda, ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.'' denildi.