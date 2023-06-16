Cumhuriyet gazetesindeki para karşılığı manipülatif haber skandalında CHP izi: e-ticaret sitesi 100 milyon doları nereye harcadı?







YAZARSAM GÖREVDEN ALACAKLARINI SÖYLEDİLER

Cumhuriyet'te yayımlanmadıktan sonra kendi sitesinde yayımladığı yazısıyla ilgili olayın yargıya taşındığı belirten Mollaveisoğlu, "Yazarsam görevden alacaklarını söylemişti vakıf yönetimi" ifadelerini kullandı. Mollaveisoğlu, dün gazete yönetiminin aksine para karşılığı manipülatif yayın yapıldığı iddiasını doğrulamıştı.

Fondaş Cumhuriyet'teki rüşvet skandalında şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Cumhuriyet Vakfı'nın 3 üyesi bugün yayınladığı bildiride yaşananları 'korkunç' olarak nitelendirirken, "Alev Coşkun'u İrfan Hüseyin Yıldız'ı ve Işık Kansu'yı istifaya davet ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Turan Karakaş, Birol Başaran ve Barış Doster'in yayınladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet gazetesinde bir süredir önceki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın mevcut reklam müdürü Esra Bozok ve mali işler müdürü Osman Selçuk Özer'in dahil olduğu, bir e ticaret firmasından ( çikolata kutusu içinde 500 bin TL ) kayıtdışı para alınarak haber yapılması konusu ile ilgili mücadele veriyoruz.

Biz gazetenin vakıf yöneticileri olarak yine vakıf yönetiminde yer alan diğer arkadaşlarımıza ve vakıf başkanına etik dışı, ahlak dışı, gazetecilik ilkelerine zarar veren ve Cumhuriyet gazetesi ile asla yanyana anılmaması gereken olayla ilgili gereğinin yapılmasını istedik. Bu tartışma aylarca sürdü. Vakıf avukatı olan aynı zamanda hukuk işlerinden sorumlu üyesi olan Turan Karakaş gördüğü hukuksuzluk karşısında harekete geçti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından vakıf, Alev Coşkun başkanlığında 22/05/ 2023 tarihinde tek gündem ile bu olayı konuşmak üzere toplandı.

Toplantıya Alev Coşkun,Işık Kansu ,İrfan Hüseyin Yıldız,Ali Sirmen,Şükran Soner,Hamdi Yaver Aktan,Birol Başaran,Turan Karakaş,Barış Doster bizzat katıldı. Cumhuriyet Vakfı'nın 12 üyesinden 9'u hazır bulunurken 3 üye vekalet gönderdi.

Olaylar basına yansımadan önce yapılan bu son toplantıda Alev Coşkun söz konusu paranın kendi insiyatifi ile alındığını söyleyerek TÜRMOB başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda vakfın saymanı olan ve vakıf şirketinin yeminli denetçisi konumunda görev yapan Hüseyin Yıldız'dan konunun üzerinin örtülmesini istedi. Vakıf saymanı İrfan Hüseyin Yıldız Alev Coşkun'un "kapatalım" önerisine karşılık "bir formül bulup kapatacağını" taahhüt etmiştir. Vakıf üyesi Turan Karakaş "biz burada bir suç dosyasını kapatmak için oturmadık" diyerek tepki gösterdi…