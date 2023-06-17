Cumhuriyet gazetesinde manipülatif haber rezaleti katmerleniyor! Bu kez de Barış Doster'in yazısı sansürlendi

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Avukat Turan Karakaş, Birol Başaran ve Prof. Dr. Barış Doster'in açıklaması şöyle: Cumhuriyet gazetesinde bir süredir önceki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın mevcut reklam müdürü Esra Bozok ve mali işler müdürü Osman Selçuk Özer'in dahil olduğu, bir e-ticaret firmasından (çikolata kutusu içinde 500 bin TL) kayıt dışı para alınarak haber yapılması konusu ile ilgili mücadele veriyoruz.

TARTIŞMA AYLARCA SÜRDÜ

Biz gazetenin vakıf yöneticileri olarak yine vakıf yönetiminde yer alan diğer arkadaşlarımıza ve vakıf başkanına etik dışı, ahlak dışı, gazetecilik ilkelerine zarar veren ve Cumhuriyet gazetesi ile asla yan yana anılmaması gereken olayla ilgili gereğinin yapılmasını istedik. Bu tartışma aylarca sürdü.