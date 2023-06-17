Cumhuriyet gazetesinde manipülatif haber rezaleti katmerleniyor! Bu kez de Barış Doster'in yazısı sansürlendi

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan krizlerin sonu gelmedi. Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları"na yönelik tartışmalar devam etti.
Rüşvet skandalının ortaya çıkmasını isteyen Tuncay Mollavesioğlu, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden alındığını söyledi.
YÖNETİM NEDEN RAHATSIZ OLDU?
Ancak kriz bununla da bitmedi. Tuncay Mollavesioğlu, Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Doster'in yazısını yayınlamadığı iddia etti. Durumu sosyal medyadan paylaşan Tuncay Mollavesioğlu, "Cumhuriyet Gazetesi yönetimine hakim grup bugün de Prof. Dr. Barış Doster'in yazısını sansürledi! İletişim fakültelerinde yüzlerce öğrencisi olan Doster bugün medya ve gazetecilik ahlakı üzerine yazmıştı. Yönetim bu yazıdan neden rahatsız oldu acaba?!" ifadelerine yer verdi.
MÜCADELE VERİYORUZ!
Cumhuriyet vakfı yönetim kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Cumhuriyet vakfı yönetim kurulu Üyesi Birol Başaran ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve Hukuk işlerinden sorumlu yürütme kurulu üyesi Avukat Turan Karakaş; "kayıt dışı para aldıkları"na ilişkin Vakfın Başkanı Alev Coşkun'u istifaya çağırmıştı.
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Avukat Turan Karakaş, Birol Başaran ve Prof. Dr. Barış Doster'in açıklaması şöyle: Cumhuriyet gazetesinde bir süredir önceki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın mevcut reklam müdürü Esra Bozok ve mali işler müdürü Osman Selçuk Özer'in dahil olduğu, bir e-ticaret firmasından (çikolata kutusu içinde 500 bin TL) kayıt dışı para alınarak haber yapılması konusu ile ilgili mücadele veriyoruz.
TARTIŞMA AYLARCA SÜRDÜ
Biz gazetenin vakıf yöneticileri olarak yine vakıf yönetiminde yer alan diğer arkadaşlarımıza ve vakıf başkanına etik dışı, ahlak dışı, gazetecilik ilkelerine zarar veren ve Cumhuriyet gazetesi ile asla yan yana anılmaması gereken olayla ilgili gereğinin yapılmasını istedik. Bu tartışma aylarca sürdü.