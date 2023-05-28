Türkiye yüzyılı başlıyor: İşte Türkiye’nin dört bir yanından Başkan Erdoğan'a sevinç gösterileri...
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından sevinç gösterileri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi vatandaşları adeta meydanlara döktü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki başarısının ardından İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum, Bursa, Rize İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta çok sayıda vatandaş, araçlarıyla kutlama konvoyları oluşturdu. Binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ve dillerinde zafer şarkıları, kahramanlık türküleri ile Başkan Erdoğan'a sevgisini dile getirdi. İşte kare kare Türkiye'nin dört bir yanında Başkan Erdoğan coşkusu...
28.05.2023 21:39 - Son Güncelleme: 28.05.2023 22:20
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından sevinç gösterileri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi vatandaşları adeta meydanlara döktü. İşte Türkiye'nin dört bir yanından Başkan Erdoğan coşkusu...
Binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ve dillerinde zafer şarkıları, kahramanlık türküleri ile Başkan Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.
İSTANBUL
Türkiye, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oy sayımı devam ederken İstanbul Üsküdar Kısıklı'da bir açıklama yaptı.