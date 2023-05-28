Türkiye yüzyılı başlıyor: İşte Türkiye’nin dört bir yanından Başkan Erdoğan'a sevinç gösterileri...

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından sevinç gösterileri gelmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi vatandaşları adeta meydanlara döktü. İşte Türkiye'nin dört bir yanından Başkan Erdoğan coşkusu...