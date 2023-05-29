320 bin kişi Külliye’de milyonlar ekran başında! 28 Mayıs’ta tek bir ağızdan dua

"320 BİN KİŞİ BURADA"

"Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada" diyen Başkan Erdoğan, "Biz severiz, Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur ittifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Gece-gündüz demeden yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.