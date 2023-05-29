320 bin kişi Külliye'de milyonlar ekran başında! 28 Mayıs'ta tek bir ağızdan dua
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Seçim zaferi sonrası Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndek balkon konuşmasına 320 bin kişi akın etti. Öte yandan Başkan Erdoğan konuşmasını Arif Nihat Asya'nın 'Dua' şiiri ile sonlandırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci tur seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yüzde 52 oy alarak tarihi bir zafere imza attı. Seçim zaferi sonrası Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki balkon konuşmasında dünyaya seslendi.
BİNLERCE KİŞİ BAŞKAN ERDOĞAN'I BEKLEDİ
Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini büyük coşkuyla kutlayan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne adeta akın etti.
"320 BİN KİŞİ BURADA"
"Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada" diyen Başkan Erdoğan, "Biz severiz, Kandil'dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı. Sizler Cumhur İttifakı'nı mahcup etmediniz. Cumhur ittifakı'nı bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Gece-gündüz demeden yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TEK BİR AĞZIDAN 'DUA'
Öte yandan Başkan Erdoğan konuşmasını Arif Nihat Asya'nın 'Dua' şiiri ile sonlandırdı.
Biz,kısık sesleriz...minareleri,
Sen,ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını,
Ya kovansız bırakma Allahım!
Mahyasızdır minareler...göğü de,
Kehkeşansız bırakma Allahım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allahım!
Bize güç ver...cihad meydanını,
Pehlivansız bırakma Allahım!
Kahraman bekleyen yığınlarını,
Kahramansız bırakma Allah'ım!
Bilelim hasma karşı koymasını,
Bizi cansız bırakma Allah'ım!
Yarının yollarında yılları da,
Ramazansız bırakma Allah'ım!
Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,
Ya çobansız bırakma Allah'ım!
Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız;
Ve vatansız bırakma Allah'ım!
Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
Müslümansız bırakma Allah'ım!