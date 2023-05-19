Almanya'da "seçim ayarlı" FETÖ kumpası! Sözde basın örgütlerinden çıt yok: TGC 3 maymunu oynadı

Sabah Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay'ın, tescilli FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikâyeti üzerine gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Alman polisi, hiçbir suçlama ve delil olmaksızın önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında gazeteciler Erel ve Albay'ın evlerine eş zamanlı baskın düzenlemişti.
9 SAAT SÜREN GÖZALTI
Polis köpekleriyle yapılan baskında adeta terörist muamelesi yapılarak gözaltına alına alınan iki gazetecinin evlerini altüst eden Alman polisi, gazetecilerin bilgisayarları ve telefonlarının yanı sıra evdeki oyuncak bilgisayara bile el koymuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yaklaşık 9 saat gözaltında tutulan gazeteciler Erel ve Albay serbest bırakıldı.
"MAKSATLI OPERASYON"
Skandal olayın ardından basın özgürlüğünü ayaklar altına alan Almanya'ya tepki yağarken, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Alınan bilgiye göre Enformasyon Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Büyükelçi Schulz'a eğer gezetecilerle ilgili bir iddia varsa bunun öncelikle ifade alınarak soruşturulması gerektiği ve Türkiye'de yapılan 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından Türk gazetecilerin bu şekilde gözaltına alınmasının maksatlı bir tavır olarak değerlendirildiğini söyledi.
"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YALANI"
Yaşananların basın ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğu, Almanya'dan uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hareket etmesinin beklendiği iletildi. Alman Büyükelçi Schulz'un ise, buna karşılık "basın özgürlüğünün sınırsız olmadığını" belirttiği ve sürecin Alman kanunlarına göre ilerlediğini dile getirdiği kaydedildi.