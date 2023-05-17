"Basın özgürlüğü" havarilerinin büyük ikiyüzlülüğü! Almanya'daki Türk gazeteciler soruldu: ABD Dışişleri'nde suskunluk sarmalı









BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN ABD'DEN İKİYÜZLÜLÜK

Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e "Gün ağarırken Alman polisi 2 Türk gazetecinin evini bastı, eşleri ve çocuklarının önünde gözaltına aldı. Laptop ve telefonlarına el konulup arabaları dahi çekildi. Orada çalıştığım dönemden ikisini şahsen de tanıyorum. Bu AB üyesi ve NATO müttefiki olan Almanya'da gerçekleşti. Bu gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi ne dersiniz?" sorusunu yöneltti.



Patel'in "Davanın detaylarını bilmiyorum yorum yapmayacağım" şeklinde yanıt vermesi üzerine Paksoy, "Konu basın özgürlüğü olunca çoğu davanın detayını bilmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.