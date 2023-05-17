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    • 17.05.2023 22:53
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    "Basın özgürlüğü" havarilerinin büyük ikiyüzlülüğü! Almanya'daki Türk gazeteciler soruldu: ABD Dışişleri'nde suskunluk sarmalı

    Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltendi. FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven'in şikayeti üzerine Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi, A Haber muhabiri İsmail Erel ve Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı. Türk gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı. Bu durum ABD Türk gazeteciler tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e soruldu. Patel, "Yorum yapmayacağım" diyerek kaçamak yanıt verdi. "Basın özgürlüğü" konusunda mangalda kül bırakmayan ABD'nin mevzu Türk gazeteciler olduğu vakit ölü numarası yapması büyük bir riyakarlık örneği olarak kayıtlara geçti.

    takvim.com.tr
    Türk gazeteciler soruldu: ABD’den büyük ikiyüzlülük

    Almanya, A Haber ve SABAH'a seçim ayarlı operasyon gerçekleştirerek milli iradenin sesini kısmaya yeltendi.

    FETÖ'cülerin şikayeti üzerine operasyon başlatan Alman polisi Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenledi. Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Haber Müdürü Cemil Albay'ı da evlerini basıp gözaltına aldı.


    İki Türk gazetecinin evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayeti üzerine gerçekleştiği belirtildi.



    Evlerinde 4,5 saat köpeklerle arama yapan polis evde bulunan belge değeri çok sayıda evrak, bilgisayar ve cep telefonuna koydu. Darmstadt Polis Merkezine götürülen Türk gazeteci İsmail Erel ve Cemil Albay, Güney Hessen Polis Merkezinde 4 saat boyunca sorgulandı.

    Darmstadt kentinde bulunan Güney Hessen Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan İsmail Erel ve Cemil Albay daha sonra serbest bırakıldı.

    Gelişme üzerine Alman Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, izahat istendi.



    BAŞKONSOLOSTAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
    Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de Almanya'da gözaltına alınan A Haber Muhabiri İsmail Erel ile Sabah Avrupa Gazetesi Haber Müdürü Cemil Albay'ın serbest bırakılmasının ardından gazetecilere geçmiş olsun ziyaretine bulundu.



    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken basın özgürlüğünü ihlal eden bu durum TRT World muhabiri Yunus Paksoy tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine soruldu.





        BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN ABD'DEN İKİYÜZLÜLÜK
        Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel'e "Gün ağarırken Alman polisi 2 Türk gazetecinin evini bastı, eşleri ve çocuklarının önünde gözaltına aldı. Laptop ve telefonlarına el konulup arabaları dahi çekildi. Orada çalıştığım dönemden ikisini şahsen de tanıyorum. Bu AB üyesi ve NATO müttefiki olan Almanya'da gerçekleşti. Bu gazetecileri sindirme ve kötü davranma değil mi ne dersiniz?" sorusunu yöneltti.


        Patel'in "Davanın detaylarını bilmiyorum yorum yapmayacağım" şeklinde yanıt vermesi üzerine Paksoy, "Konu basın özgürlüğü olunca çoğu davanın detayını bilmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.



        Bunun üzerine tekrar söze giren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, "Sorunuzdaki varsayımı reddediyorum. Spesifik bilgi olmadan davalar hakkında konuşmuyoruz. Sizi Alman kolluk kuvvetlerine yönlendiriyorum. Genel olarak bakınca basın özgürlüğü hakkında hepimiz çok açık konuştuk ama başka söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

        Basın özgürlüğü havarisi kesilen ABD'nin mevzu Türk gazeteciler olduğu vakit ölü numarası yapması sergilenen ikiyüzlü tutumu da gözler önüne serdi.
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        Haberler Güncel "Basın özgürlüğü" havarilerinin büyük ikiyüzlülüğü! Almanya'daki Türk gazeteciler soruldu: ABD Dışişleri'nde suskunluk sarmalı
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