Sabah gazetesine Alman polisinden skandal baskın! FETÖ diasporasıyla mücadele şart

FETÖ terör örgütü mensuplarının ihbarının ardından SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile SABAH Avrupa Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay, tebligat dahi almadan gözaltına aldı. Gazeteciler FETÖ'nün firari algı imamı Cevheri Güven ile Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine gözaltına alındı.
GAZETECİLER SERBEST BIRAKILDI
Basın özgürlüğüne kara leke olarak düşen Almanya'daki operasyonda Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve SABAH Gazetesi'nin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi. Erel ve Albay'ın bilgisayarları ile cep telefonlarına da el koydu. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütleri devreye girdi. Erel ve Albay bakanlık ve meslek örgütlerinin itirazlarının ardından serbest kaldı.
FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERİN YUVASI
Türkiye'nin iadelerine yönelik taleplerine de kayıtsız kalan Almanya'da kaçak FETÖ'cü ve PKK/ PYD'liler yuvalanıyor. Darbenin üssü konumundaki Akıncı'da 15 Temmuz'da darbe girişimini yöneten TSK imamı Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. Hain darbe girişiminden sonra başta Yunanistan olmak üzere, farklı ülkelerden Almanya'ya kaçan binlerce FETÖ'cü var. Burada kurdukları ilişki ağı sayesinde hızlı şekilde oturum ve çalışma izni alan FETÖ'cüler, ticarete yönelip örgüte para kazandırmaya başlıyor.
FETÖ DİASPORASIYLA MÜCADELE
Skandalı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, köşesinde Almanya'da etkin bir varlığa kavuşan 'FETÖ diasporası'na dikakt çekti. Diasporanın etkisiyle hazırlanan soruşturma dosyasının 'hukuka aykırı' ifadelerle dolu olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, psikolojik harekat ve itibar suikastı düzenlendiğini belirterek "mücadele stratejisi" belirlenmesi gerektiğini vurguladı.