Sabah gazetesine Alman polisinden skandal baskın! FETÖ diasporasıyla mücadele şart

Şikâyetçi FETÖ'cülerin kişisel verilerinin yayımlanması gerekçe olarak öne sürüldüğü için... İddia olunan bu eylem (ne demekse!) cezalandırılmazsa, bir muhalefet hareketinin mensupları (FETÖ'cüler diyememiş mahkeme!) bu tür propagandalara maruz kalabilir, kendilerini korumasız hissedebilir, aşağılandıkları izlenimi oluşabilirmiş. Pes doğrusu!

İNCE KUMPASININ ARDINDAKİ TERÖRİST

Dikkat ederseniz... Hâkim, şikâyet konusuna dair arama kararı çıkarırken, peşinen "cezalandırmadan" bahsedecek kadar cüretkâr hüküm kurabiliyor!

Daha vahimi...

Soruşturma amacının tehlikeye girmesi söz konusu olacağı için (bu anlatım bile hukuk skandalı) meslektaşlarımızın önceden dinlenmesi, yani savcılığa davet edilmesi gereksizmiş.

Ve nihayet...

Kişisel veri demişken... Cumhurbaşkanlığı seçimini doğrudan etkilemeye ve mesela Muharrem İnce'nin yarıştan çekilmesine dönük kumpasın merkezinde yer alan, insanların mahremiyet alanlarını çirkin emelleri için iğdiş edebilen bir figür nasıl oluyor da Alman vatandaşı dahi olmadığı halde "kişisel veri korumasına!" alınabiliyor? Onların illegal faaliyetlerinin haberleştirilmesi ise hangi somut kanıta göre, bu kriminal örgütün üyeleri ve aileleri için tehdit oluşturuyor?