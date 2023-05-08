7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Türk bayrakları yerlere atıldı, "Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan" böğürtüleri yükseldi. "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" denildi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de PKK ile özdeşleşen zafer işaretini yapıp bölücülere selam çaktı.
"DİYARBAKIR KÜRDİSTAN'IN MERKEZİ OLACAK, ANAYASA SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK"
Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDPKK'nın Diyarbakır adayı Azad Barış da "Yumruğu masaya vuracağız, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız. Afrin'i geri alacağız" çıkışında bulundu.
Cezaevlerinin kapılarını açıp tüm terör tutuklularını salacaklarını açık açık beyan eden HDPKK'lı Barış, "Tüm anayasayı sil baştan değiştireceğiz" açıklamasını yaptı. "Anayasayı sil baştan değiştireceğiz" şeklindeki çıkış, akıllara PKK elebaşı Sabri Ok'un "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" sözlerini getirdi.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Kandil'deki terör ininden Kılıçdaroğlu şahsında 7'li koalisyona bir destek daha geldi.
Terör örgütü PKK'nın sözde Dış İlişki Komitesi üyesi Roni Serdem, Alman Junge Welt'e konuştu.
"KILIÇDAROĞLU'NA ŞANS VERMELİYİZ"
Serdem, "Geniş bir muhalefet tarafından desteklenen Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde yöneltilen soruya Kılıçdaroğlu'na arka çıkarak yanıt verdi.
Büyükbaş terörist, "Erdoğan'a karşı mümkün olan en geniş ittifak için Kürtlerin de içinde yer aldığı "Çalışma ve Özgürlük İttifakı" Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti. Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi.