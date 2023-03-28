7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüşecek

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyledi.
BUGÜN TALEP DEĞERLENDİRİLECEK
Memleket Partisi'nin bugün düzenlenecek MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebinin değerlendirileceği belirtildi.
ÇEKİLMESİ İÇİN BEKLENTİ KALMADI
Siyaset kulislerinde bu ziyaretin ikna ziyareti olmayacağı iddia edildi. Gelen bilgilere göre, CHP'de İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesine dair bir beklenti kalmadı. İddialara göre, CHP'liler İnce'nin adaylık konusunda ısrarcı ve "ikna edilemez" olduğunu anladı.
CHP'LİLER UYARILDI
Bu kapsamda İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ise nezaket ziyareti kapsamında kalmasının beklendiği ve bazı CHP'lilerin İnce hakkında uyarıldığı kulislerde konuşuluyor.