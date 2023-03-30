CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye "kulis" operasyonu! Başrolde fondaş var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin buluşmasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.
CHP YANDAŞLARINDAN İNCE'YE LİNÇ
CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, demokratik hakkını kullanarak 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olacağını açıkladı. İnce'nin kararı sonrası sosyal medyadan lince başlayan CHP'nin popüler kültür tetikçileri demokratik hakkını kullanan bir siyasetçiye demediklerini bırakmadı.
SKANDAL İFADELER KULLANDILAR
Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.
BOĞAZ'DA VİSKİSİNİ YUDUMLARKEN MEMLEKETE YOL GÖSTERENLER
Kendisine yapılan eleştirilere aldırış etmeyen İnce 100 bin imza topladıktan sonra bir açıklama yaptı. İnce "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." ifadelerini kullandı.
Linç girişimlerinin ardından devreye giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istediğini belirterek randevu istedi. Herkese kapısının açık olduğunu belirten İnce, teklife olumlu yaklaştı ve görüşme 29 Mart'ta gerçekleşti. Ancak görüşme öncesi ve sonrası yaşananlar İnce'ye karşı Meral Akşener'e kurulan kumpastan farklı bir operasyonun gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.
MEDYADAN KULİS OPERASYONU
İki ismin görüşmesi öncesi CHP kurmayları medyaya "kulis" adı altında milletvekili ve bakanlık pazarlığı yapılacağına dair haberler servis etti. Ancak gelen bilgilere göre iki isim kapalı kapılar ardından pazarlık yapmadı, ittifakla ilgili herhangi bir şey konuşmadı. Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ise İnce'ye kurulmak istenen kumpasın sinyallerini verdi.