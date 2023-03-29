Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2023 23:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2023 23:14
    ABONE OL

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini açıklaması CHP medyasını rahatsız etti! Kaybetme korkusu yüzlerine yansıdı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce’nin “Adaylıktan çekilmiyorum” ifadesi CHP medyasını çok rahatsız etmiş. Görüşme sonrası rahatsızlıkları yüzüne yansıyan TELE1 yayınında Muharrem İnce için "şişirilmiş" diyen Merdan Yanardağ, "Bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan görüşmenin hemen ardından Muharrem İnce'yi canlı yayına davet eden Ece Üner'in de kini suratına yansımıştı. Üner'in "Sokağa çıkamayacak kadar riski göze almanızda motivasyonunuz ne" sorusu ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    İnce’nin adaylık açıklaması CHP medyasını rahatsiz etti

    100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığı netleşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yandaşı siyasilerden tutun sanatçılarına kadar birçok isim tarafından hedef tahtasına oturtuldu.

    Yapılan baskı fondaş medyada sansürlemeye kadar gitti.

    İNCE'YE ÖNCE BASKI SONRA ZİYARET
    Dün Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyledi.

    "BEKLİYORUM BUYURSUN"
    İnce de Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin "Kemal Bey ziyaretinize gelirse, çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur?" sorusuna verdiği, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun." yanıtıyla görüşmeye yeşil ışık yakmıştı.

        Gözler bugün gerçekleştirilen ziyaret sonrası yapılacak açıklamaya çevrilmişti.

        ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM
        CHP cephesi bir umutla gittiği Memleket Partisi Genel Merkezi'nden hayal kırıklığı ile ayrıldı.

        Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etti.

        HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE
        İnce'nin bir de "Gel Bakalım Muharrem"in intikamı vardı. CHP liderini manidar sözlerle yolcu eden İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle." ifadelerini kullandı.

        ŞİŞİRİLMİŞ, HAYAL DÜNYASINDA, İNTİHARA DOĞRU GİDİYOR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekilmiyorum" ifadesi CHP medyasını çok rahatsız etmiş.

        Merdan Yanardağ, "Çıkışta Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki 'Biz Halil İbrahim Sofrası'nı genişletmek istiyoruz' Ama kamuoyunun bir baskısı vardı. Kamuoyunun baskısı şu yöndeydi. Muharrem İnce şişirilmiş bir figür. Hatta şişirilmiş de değil bir karşılığı yok toplumda. Yüzde 1'e bile ulaşamayan bir etki alanı. Seçim tarihi yaklaştıkça bu oy oranı daha da düşecek. Fakat Millet İttifakı, geniş bir ittifak kurmak istediği için ve kamuoyunda da böyle bir beklenti olduğu için Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yle konuşup onu ikna etmesi gibi bir baskı vardı.

            Bu ziyaretle kamuoyunun beklentisi karşılanmış oldu. Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etti. Bu teklife gelmeyen bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

            ECE ÜNER'İN KİNİ YÜZÜNE YANSIMIŞ

            Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin hemen ardından TV100'e konuk oldu.

            Ece Üner'in ise TV100 ekranlarına davet ettiği Muharrem İnce'nin vermiş olduğu karardan memnuniyetsizliği yüzünden okunuyordu.

            İnce'ye olan kini yüzüne yansıyan Ece Üner, "5 dakika bile bu ülkeyi yönetmemeli dediğiniz kişi belki de 5 yıl daha bu ülkeyi yönetecek ve bunun anahtarı sizde. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" diye sordu.

            Üner'in sorusuna yanıt veren İnce, "Hayır öyle bir şey yok anahtarı neden bende olsun" dedi.

            SOKAĞA ÇIKAMAYACAK KADAR RİSKİ GÖZE ALMANIZDAKİ MOTİVASYON NEDİR?
            İnce'nin sözünü kesen Üner, "Benim şu çok dikkatimi çekti. Altaylı'nın yayınında da bu gündeme geldi. Diyeli yüzde 48 aldı. Siz de yüzde 5 aldınız. Sokağa çıkamazsınız diyor. Siz de 'biliyorum' diyorsunuz. Sokağa çıkamayacak kadar büyük bir riski size göze aldıran motivasyon nedir?" diye sordu.

            İnce, "Peki ben yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Ben de bunu sorayım" şeklinde cevap verdi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak Konut
            Haberler Güncel Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini açıklaması CHP medyasını rahatsız etti! Kaybetme korkusu yüzlerine yansıdı
                loading
                SON DAKİKA