Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini açıklaması CHP medyasını rahatsız etti! Kaybetme korkusu yüzlerine yansıdı

100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığı netleşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yandaşı siyasilerden tutun sanatçılarına kadar birçok isim tarafından hedef tahtasına oturtuldu.
İNCE'YE ÖNCE BASKI SONRA ZİYARET
Dün Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyledi.
"BEKLİYORUM BUYURSUN"
İnce de Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin "Kemal Bey ziyaretinize gelirse, çekilmenizi müzakere etmek isterse tavrınız ne olur?" sorusuna verdiği, "Milli Yol, Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun." yanıtıyla görüşmeye yeşil ışık yakmıştı.