Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmeyeceğini açıklaması CHP medyasını rahatsız etti! Kaybetme korkusu yüzlerine yansıdı

Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etti.

HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE

İnce'nin bir de "Gel Bakalım Muharrem"in intikamı vardı. CHP liderini manidar sözlerle yolcu eden İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle." ifadelerini kullandı.