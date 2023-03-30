İstanbul için çalışanlar var! İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bakanlık tamamladı

Devralındığında yüzde 26 seviyesinde olan viyadük imalatları da bakanlık tarafından tamamlandı.

Hattın işletmeye alınması ile kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım ve diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlanacak.

RAYLI SİSTEM AĞI 356 KİLOMETRE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan bilgilerde ayrıca İstanbul'da yapımı tamamlanıp hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun 2 Ekim de açılan 'Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı' ve 22 Ocak'ta açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ile 121,4 kilometreye ulaştı.