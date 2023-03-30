İstanbul için çalışanlar var! İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bakanlık tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun önceki gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yapmaktan vazgeçtiği için devralınan Başakşehir- Kayaşehir metro hattını kısa sürede tamamlandıklarını vurgulayarak, hattın vatandaşların hizmetine açılmasına sayılı günler kaldığını duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamasının ardından gözler İstanbulluların Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere birçok önemli noktaya ulaşımını ve erişimini kolaylaştıracak olan 6.2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir metrosuna çevrildi.
70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK
Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro hattında Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunduğunu belirtti. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet vereceğini açıkladı.
ENTEGRE OLUNACAK HATLAR
Metrokent İstasyonunda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak.