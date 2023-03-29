CHP İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası terör örgütü PKK'dan ve siyasi uzantısı HDP'den peş peşe destek mesajları geldi. HDP aday çıkarmayacağını duyurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek vereceği netleşti.
Bu gelişmelerle birlikte eş zamanlı olarak Kandil'den 6+1'li koalisyona "yolunuz açık" mesajları gelidi.
PKK ELEBAŞLARI DURAN KALKAN VE BESE HOZAT'TAN 7'Lİ KOALİSYONA AÇIK AÇIK DESTEK
PKK elebaşı Duran Kalkan ininden yaptığı konuşmada şu ifadelerle muhalefete desteğini açık açık itiraf etti;
"Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır."
Bir diğer PKK'lı terörist Bese Hozat ise "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme kararı aldık." şeklindeki konuşması ile muhalefete desteğini bildirdi!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER!
Ortaya çıkan terör koalisyonuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Gittikleri şehirlerde vatandaşın eleştirileri karşısında köşeye sıkışan koalisyon temsilcileri adeta kaçacak yer arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, koalisyonun PKK terör örgütüyle ilgili bir videoyu grup toplantısında izletti.
Çarpıcı açıklamaların yer aldığı videonun ardından konuşan Başkan Erdoğan şu sert sözlerle koalisyonu yerden yere vurdu:
Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi canbazlıklarla terör örgütlerinin meşru bir aktör gibi sunulmasını kabul etmiyoruz. Eksiler "otu çek, köküne bak derlerdi.