Bir diğer PKK'lı terörist Bese Hozat ise "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme kararı aldık." şeklindeki konuşması ile muhalefete desteğini bildirdi!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER!

Ortaya çıkan terör koalisyonuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Gittikleri şehirlerde vatandaşın eleştirileri karşısında köşeye sıkışan koalisyon temsilcileri adeta kaçacak yer arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, koalisyonun PKK terör örgütüyle ilgili bir videoyu grup toplantısında izletti.

Çarpıcı açıklamaların yer aldığı videonun ardından konuşan Başkan Erdoğan şu sert sözlerle koalisyonu yerden yere vurdu:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi canbazlıklarla terör örgütlerinin meşru bir aktör gibi sunulmasını kabul etmiyoruz. Eksiler "otu çek, köküne bak derlerdi.