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    • Haberler
    • 29.03.2023 13:16
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    • 29.03.2023 13:46
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "terör ittifakı"na sert sözler: Bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler

    6'lı koalisyon, ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'nun, at pazarlığının ardından HDP'nin de desteğini almasıyla 7'li koalisyona dönüştü. Koalisyona Kandil'den de açık destek geldi. Terör örgütünün elebaşları açık bir şekilde koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na desteklerini sundu. Terör koalisyonuna toplum ve siyasetin tepkisi gün geçtikçe büyüyor. AK Parti Grup Toplantısı'nda terör elebaşları ve 7'li koalisyonun temsilcilerinin yaptığı açıklamaları izleten Başkan Erdoğan, sert sözlerle muhalefete tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi sana söz baharlar gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya; ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan terör ittifakına sert sözler!

    CHP İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun yaşadığı savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası terör örgütü PKK'dan ve siyasi uzantısı HDP'den peş peşe destek mesajları geldi. HDP aday çıkarmayacağını duyurmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek vereceği netleşti.

    Bu gelişmelerle birlikte eş zamanlı olarak Kandil'den 6+1'li koalisyona "yolunuz açık" mesajları gelidi.

    PKK ELEBAŞLARI DURAN KALKAN VE BESE HOZAT'TAN 7'Lİ KOALİSYONA AÇIK AÇIK DESTEK
    PKK elebaşı Duran Kalkan ininden yaptığı konuşmada şu ifadelerle muhalefete desteğini açık açık itiraf etti;

    "Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır."

    Bir diğer PKK'lı terörist Bese Hozat ise "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor. Tarihi bir anlamı var. Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme kararı aldık." şeklindeki konuşması ile muhalefete desteğini bildirdi!

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER!
    Ortaya çıkan terör koalisyonuna tepkiler çığ gibi büyüyor. Gittikleri şehirlerde vatandaşın eleştirileri karşısında köşeye sıkışan koalisyon temsilcileri adeta kaçacak yer arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, koalisyonun PKK terör örgütüyle ilgili bir videoyu grup toplantısında izletti.

    Çarpıcı açıklamaların yer aldığı videonun ardından konuşan Başkan Erdoğan şu sert sözlerle koalisyonu yerden yere vurdu:
    Cumhurbaşkanlığı seçiminin, yardımcılıkların, bakanlıkların, milletvekilliklerinin 'Ne vereyim abime' şeklinde bir işporta tezgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. At pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Terör örgütlerinin koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi canbazlıklarla terör örgütlerinin meşru bir aktör gibi sunulmasını kabul etmiyoruz. Eksiler "otu çek, köküne bak derlerdi.

        VATANDAŞIMIZ GERÇEKLERİN FARKINA VARSIN
        Kandildeki terörist başları bakın neler söylüyor. Bizim anlatmamıza gerek var mı? Şu anda ana muhalefetin başındaki zat, terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor. Bakıyorsunuz yavru muhalefet nasıl tanımlıyor. Biz bunları seçime kadar milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Anlatalım ki vatandaşlarımız bazı gerçeklerin farkına varsın. Yıllardır mecliste temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı üzerindeki meşruiyeti kaldıramamış bir parti zaten var. CHP'nin kendisinin aynı karanlık siyasete yönelmesi demokrasimiz adına endişe vericidir.

        SEN NASIL BÖYLE BİRİNİ DIŞARI ÇIKARMAKTAN YANA ADIM ATARSIN
        Terörle mücadeleyi ta Cudi'de buralarda en güçlü şekilde veren bizim iktidarımızdı. Oralarda mezara biz gömdük. Bütün bunlara rağmen ana muhalefetin başı ne diyor, "Demirtaş'ın suçu yok, çıkaracağız"...Diyarbakır'da yavrularımızın ölümüne sebep olan ve hukuk devleti olan ülkemizin içeri almasına sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın. Onun için milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük. Bizim tüm samimi gayretlerine karşılık PKK ve YPG tercihini kandan, silahtan yana kullandı. Terörle mücadelede yana gittiğimiz konsept değişikliğiyle sınır içinde değil terörü kaynağında çözdük. TC için bu meseleler artık kapanmıştır.

        ANCAK KANDİL'E PENSİLVANYA'YA BAHAR GETİRİRLER
        Siyasette rekabet, terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla değil, ülkenin kadınlarına geleceğine hizmet, proje sunmakla olur. Şimdi sana söz baharlar gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya; ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir. Bunların baharı kara kıştan felakettir. Tarihe not düşmek adına biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz. Milletimizin önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs'ta da doğru kararı vereceğinden eminiz.

            Biz bu arada ezberleri bozmakla kalmadık Türk siyasetine yeni bir bakış açısı kazandırdık. Milletimizle, rakiplerimizi de değiştirdik. Düne kadar milletin inancına, kendisine hakaret edenler artık eskisi gibi fütursuzca halka rağmen halkçılık yapamıyor. Artık kimse bu ülkedeki sessiz çoğunluğu görmezden gelemiyor.

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            Emlak Konut
            Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "terör ittifakı"na sert sözler: Bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler
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