6+1'li koalisyonda liste savaşları! CHP'li seçmen DEVA, Gelecek, DP veya Saadetli bir siyasetçiye nasıl oy verecek?

Seçime günler kala terörün siyasi ayağı HDP ile el sıkışan 6'lı koalisyonda yeni krizler kapıda. Adaylık sürecinde defalarca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in engellemeleri ile karşı karşıya kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu liste savaşları bekliyor.
KILIÇDAROĞLU PARTİYİ NASIL İKNA EDECEK?
Adaylığı için koalisyondaki küçük partilere CHP listelerinden vekillik sözü veren Kılıçdaroğlu'nun parti içinde elenecek isimlere nasıl ikna edeceği büyük bir soru işareti.
CHP'DE KRİZİN ADI LİSTE
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bu mesele sadece listelerde yer bulamayan CHP'lilerin isyanıyla sonuçlanmayacak, aynı zamanda seçmeni de etkileyecek. CHP'li seçmenin DEVA, Gelecek, DP veya Saadetli bir siyasetçiye "tıpış tıpış mı?" yoksa gönüllü mü oy vereceği meçhul. Mesela, CHP'liler sabah akşam hakarete varacak biçimde suçladıkları Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a veya Temel Karamollaoğlu'na nasıl oy verecek?" ifadelerini kullandı.
İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı:
Tarihi 14 Mayıs seçimlerinde şimdilik 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan...
Yedili Masa'nın bütün çabasına rağmen seçimlere yine çoklu adayla gidiliyor. Büyük oranda da yarış Başkan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Sürpriz bir durum yok yani. Bir ara CHP'li Özgür Özel büyük laf etmiş, "Öyle bir aday çıkartacağız ki Atatürk bile 'İşte benim cumhurbaşkanım' diyebilecek" demişti ama bırakın Atatürk'ü veya gerçek Atatürkçülerin benimsemesini, Yedili Masa partileri bile Kılıçdaroğlu'nu benimsemekte zorlandı ki kriz üstüne kriz yaşandı.