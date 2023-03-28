6+1'li koalisyonda liste savaşları! CHP'li seçmen DEVA, Gelecek, DP veya Saadetli bir siyasetçiye nasıl oy verecek?





Doğrusu krizlerin bittiği de söylenemez. Şimdi sırada milletvekili liste savaşları var. Aslında bütün partilerde milletvekillerinin ne kadar yenileneceği, toplumun sevdiği isimlerin listelerde yer alıp almayacağı merak ediliyor.



Bu beklentiye partilerin nasıl cevap vereceğini listeler 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na verildiğinde göreceğiz.

Liste savaşları açısından iki büyük ittifak kıyaslandığında Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na göre daha rahat görünüyor.

HANGİ İTTİFAK KARIŞIR

Çünkü Cumhur İttifakı partileri arasında "koalisyon pazarlığı" olmadığı için çok daha kolay bir liste çıkacağı söyleniyor.

Bu açıdan AK Parti'deki en büyük beklenti, Türkiye genelinde iddiası ve sözü olan aktörlerin listeye girmesi. AK Parti kurmayları her zaman olduğu gibi bu dönemde de yüzde 50'yi aşan bir yenilenmeden söz ediyor. Ama en önemlisi, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun bir gereği olarak listelerinde kadın, genç ve mesleğinde başarılı isimlerin öne çıkarılması.