Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 yeni personel! Hangi kadroya kaç kişi alınacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı 42.500 yeni personel alacak. Toplam sayısı 31.600'ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500'e ulaşmaktadır.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı tarafından 31 bin 600 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
KPSS puanıyla alınacak sözleşmeli personelin 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Sağlık Bakanlığı, 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak. Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak.
TERCİHLER 3 NİSAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Adaylar tercihlerini 28 Mart-3 Nisan'da tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.