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    • 27.03.2023 00:45
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    • 27.03.2023 01:45
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    Ekremci fondaş medyanın temsilcisi Oda Tv’den Kılıçdaroğlu’na ağır itham: Rüşvetçilerle iş tutuyor

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etmesinin ardından 6’lı koalisyonda ve mangır medyada sular kaynamaya devam ediyor. Son olarak ise Ekremci fondaş medyanın temsilcisi Oda Tv, Kılıçdaroğlu’na çok ağır bir ithamda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'nde rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile olan karesini vererek haber yapması dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlunu savunur gibi görünen Oda Tv, yaptığı haberle resmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüşvetçilerle iş tuttuğunun mesajını verdi.

    takvim.com.tr
    Ekremci Oda TV’den Kılıçdaroğlu’na ağır itham

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası" çıkışını yaparak dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıklarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmuştu.



    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından koalisyonda kaos ve tartışmalar hız kesmeden devam ederken, Ekremci fondaş medyanın temsilcisi Oda Tv, Kılıçdaroğlu'na ağır bir ithamda bulundu.



    EKREMCİ FONDAŞ MEDYANIN TEMSİLCİSİ ODA TV'DEN KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR İTHAM: RÜŞVETÇİLERLE İŞ TUTUYOR
    Ekremci medya olarak bilinen Oda TV Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır bir ithamda bulundu. 'Kılıçdaroğluna görünür kumpas' başlığı ile altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunur gibi görünen Oda Tv, yaptığı haberle resmen Kılıçdaroğlu'nun rüşvetçilerle iş tuttuğunun mesajını verdi.



        (Rüşvet operasyonundan yargılanan Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Kılıçdaroğlu)

        CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ile olan karesini vererek haber yapması dikkat çekti.



        "AYNI İFTAR MASASINDA OTURMASI TARTIŞMALARI ARTTIRDI"
        Söz konusu haberde rüşvetten yargılanan Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın siciline dikkat çekilirken, Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yakında olması ve aynı iftar masasında oturması tartışmaların artmasına neden olduğu vurgulandı.

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        NELER YAŞANMIŞTI
        Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli, 15 Aralık 2022 tarihinde tutuklanmışlardı.



        EKREM ERAY ARDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
        17 şüpheliden biri, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Hazinedar dahil 16 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. 9 Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Murat Hazinedar, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Hüseyin Avni Sipahi, Bediz Güvenkaya, Çetin Kırışgil, Mürvet Günay ve Mehmet Uğur Şahin, "irtikap" ve "zimmet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilmiş, bir şüpheli ise ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakılmıştı.
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            İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular
            Haberler Güncel Ekremci fondaş medyanın temsilcisi Oda Tv’den Kılıçdaroğlu’na ağır itham: Rüşvetçilerle iş tutuyor
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