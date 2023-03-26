Ekremci fondaş medyanın temsilcisi Oda Tv’den Kılıçdaroğlu’na ağır itham: Rüşvetçilerle iş tutuyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası" çıkışını yaparak dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıklarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından koalisyonda kaos ve tartışmalar hız kesmeden devam ederken, Ekremci fondaş medyanın temsilcisi Oda Tv, Kılıçdaroğlu'na ağır bir ithamda bulundu.
EKREMCİ FONDAŞ MEDYANIN TEMSİLCİSİ ODA TV'DEN KILIÇDAROĞLU'NA AĞIR İTHAM: RÜŞVETÇİLERLE İŞ TUTUYOR
Ekremci medya olarak bilinen Oda TV Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ağır bir ithamda bulundu. 'Kılıçdaroğluna görünür kumpas' başlığı ile altılı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunur gibi görünen Oda Tv, yaptığı haberle resmen Kılıçdaroğlu'nun rüşvetçilerle iş tuttuğunun mesajını verdi.