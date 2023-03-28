HAVA DURUMU | İstanbul dahil 54 kent için sarı kodlu uyarı | 28 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere 54 kent için yapılan sarı kodlu uyarının ardından, kuvvetli yağış ve rüzgar şiddetini artırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yeni hava durumu raporuna göre bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.