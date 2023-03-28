HAVA DURUMU | İstanbul dahil 54 kent için sarı kodlu uyarı | 28 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile ilgili yaptığı uyarının ardından gece saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere 54 kent için yapılan sarı kodlu uyarının ardından, kuvvetli yağış ve rüzgar şiddetini artırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Yeni hava durumu raporuna göre bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLECEK
İşte 28 Mart salı günü hava durumu raporu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI!
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.