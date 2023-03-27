Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortaklarına bakın! HDP binasında bombacı terörist: Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı







17.03.2023 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran hudut hattında konuşlu Askeri unsurlarımızca Kanlıbaba Tepe mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine hudut hattında yapılan kontrollerde tel örgülere takılı vaziyette (1) adet sırt çantası tespit edilmiştir. Söz konusu çanta içerisinde PKK/KCK terör örgütü mensubuna ait;



-(1) adet Kalaşnikof piyade tüfeği



-(1) adet Samsung marka tablet,



-(2) adet kamuflajlı gizlenme filesi,



-(2) adet termal koruma kıyafeti,



-(1) adet termal silah dürbünü,



-(1) adet tek göz dürbünü,



-(1) adet Kalaşnikof şarjörü,



-(1) adet tabanca şarjörü,



-(2) adet şarjlı kalem pil,



-(49) adet Kalaşnikof mühimmatı,



-(9) adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirilmiştir.



Bahse konu örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik olarak Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda;



22.03.2023 tarihinde söz konusu örgüt mensubunun silahlı/bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğubayazıt ilçesine geldiği bilgisi elde edilmiştir. Devam eden çalışmalarda örgüt mensubunun Doğubayazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı, üzerinde gri pantolon, siyah mont ve siyah şapka bulunduğu, HDP ilçe binasından örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren Botan ERGÜL isimli şahısla birlikte çıkarak yaya olarak öncü artçı şeklinde Botan ERGÜL isimli şahsın ikametine gittikleri tespit edilmiştir.



SURİYE UYRUKLU, İRAN'DA FAALİYET GÖSTERİYOR

Ayrıca şahsın, örgütün İran yapılanmasında faaliyet gösteren Suriye uyruklu MEMO/MAMO-KASIM (K) Rodi Ebdilla Ehmet isimli örgüt mensubu olduğu belirlenmiştir.