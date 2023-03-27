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    • 27.03.2023 18:56
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    Yeşil Sol'dan 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' çıkışı! 'Hesaplaşma' yeminleri edildi: Bölücü Veysel Keser ve Birsel Ocak'ın kirli sicili

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolunda destek veren HDP'nin hülle oyunuyla seçime Yeşil Sol adıyla gireceği herkesin malumu. Bu kapsamda terör örgütünün uzantısı olan parti saha çalışmalarına hız verdi. Yeşil Sol adına Veysel Keser isimli şahıs, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP sağladı" dedi, "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" diyerek HDPKK ile masaya oturan CHP liderine selam çaktı. Keser'den sonra sözü Birsel Ocak isimli kadın devraldı. Terörist cenazelerine ağıt yakan Ocak, Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaka dikkat çekerek "Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" şeklinde tehditler savurdu. Takvim.com.tr Veysel Keser ve Birsel Ocak'ı mercek altına aldı. İkilinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yeşil Sol’dan ’Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday’ çıkışı

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.


    Öte yandan Mithat Sancar HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.




    Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında seçim çalışmalarına hız veren HDP'nin paravanı Yeşil Sol'dan bölücü bir çıkış geldi.

    Yeşil Sol adına mikrofonu eline alıp açıklamalar yapan Veysel Keser isimli şahıs, HDP'nin kilit parti durumunda olduğunu öne sürerek, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeğini sürekli deklare etti" şeklinde konuştu.

    Keser, geride bıraktığımız gün HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaparak "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" dedi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendileri için şans olarak tanımladı.




        BÖLÜCÜ KESER'İ MERCEK ALTINA ALDIK: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ, 7 ADET ARAMA KAYDI...
        Takvim.com.tr bu sözleri sarf eden Veysel Keser mercek altına aldı. Keser'in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu ile beraber (7) adet aranma kaydı var olduğu öğrenildi.




        TERÖRİST CENAZELERİNE AĞIT YAKTI
        Veysel Keser'den sonra sözü Birsel Ocak isimli kadın devraldı. O da bölücü söylemlerle tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Ocak, terörist cenazelerine ağıt yaktı, tehdit diline başvurarak, "Cenazelerimiz posta yoluyla, babalarımıza torbayla verildi. Yaşanan acıyı unutmadık onu da not ettik" dedi.




        KILIÇDAROĞLU İLE İTTİFAK: BUNUN HESABINI SORMAK İÇİN BİR SÜRECE GİRDİK
        Birsel Ocak, HDP'nin aday çıkarmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine dikkat çekerek, "Gasp edilen irademize karşı hesaplaşacağız. Hesabını soracağız. Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" açıklamasını yaptı.

        SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE
        Bu bağlamda Takvim.com.tr Birsel Ocak isimli şahsın da kirli sicilini mercek altına aldı. Ocak'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranmasının bulunduğu öğrenildi.

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