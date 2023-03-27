Yeşil Sol'dan 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' çıkışı! 'Hesaplaşma' yeminleri edildi: Bölücü Veysel Keser ve Birsel Ocak'ın kirli sicili







Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında seçim çalışmalarına hız veren HDP'nin paravanı Yeşil Sol'dan bölücü bir çıkış geldi.



Yeşil Sol adına mikrofonu eline alıp açıklamalar yapan Veysel Keser isimli şahıs, HDP'nin kilit parti durumunda olduğunu öne sürerek, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeğini sürekli deklare etti" şeklinde konuştu.



Keser, geride bıraktığımız gün HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaparak "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" dedi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendileri için şans olarak tanımladı.