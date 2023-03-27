Yeşil Sol'dan 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' çıkışı! 'Hesaplaşma' yeminleri edildi: Bölücü Veysel Keser ve Birsel Ocak'ın kirli sicili

6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Öte yandan Mithat Sancar HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında seçim çalışmalarına hız veren HDP'nin paravanı Yeşil Sol'dan bölücü bir çıkış geldi.
Yeşil Sol adına mikrofonu eline alıp açıklamalar yapan Veysel Keser isimli şahıs, HDP'nin kilit parti durumunda olduğunu öne sürerek, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeğini sürekli deklare etti" şeklinde konuştu.
Keser, geride bıraktığımız gün HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaparak "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" dedi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendileri için şans olarak tanımladı.