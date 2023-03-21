Muharrem İnce CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz'a sert daldı: FETÖ yöntemleriyle sahte belge...

CHP'Yİ GAZLAYAN ANKETÇİ KEMAL ÖZKİRAZ MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI

Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da CHP'yi gazlayan Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'dan geldi.

Anketler üzerinden İnce lehine manipülasyon yapılacağını iddia eden Kemal Özkiraz daha sonra Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.