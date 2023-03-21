Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.03.2023 18:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2023 19:12
    ABONE OL

    Muharrem İnce CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz'a sert daldı: FETÖ yöntemleriyle sahte belge...

    Cumhuriyet Halk Partililer tarafından 'aday olma' baskısı gören Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bu kez CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz ile sert bir kapışmaya girdi. Kemal Özkiraz yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alıp ve adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır sözlerle yanıt verdi. Özkiraz'ın FETÖ yöntemlerine başvurduğuna dikkat çeken İnce, "Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İnce bu kez kalın daldı!

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve yandaşları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını engellemeye çalışıyor.

    MUHARREM İNCE ADAY OLACAK
    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi.

    Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken diğer adaylar, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal olarak sıralandı.

    Ancak Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza gerekiyor...

    CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI KAMPANYA
    Adaylık süreci ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.

    CHP'Yİ GAZLAYAN ANKETÇİ KEMAL ÖZKİRAZ MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI
    Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da CHP'yi gazlayan Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'dan geldi.

    Anketler üzerinden İnce lehine manipülasyon yapılacağını iddia eden Kemal Özkiraz daha sonra Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.

        MUHARREM İNCE SERT DALDI
        Kemal Özkiraz yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alıp ve adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır sözlerle yanıt verdi.

        FETÖ YÖNTEMLERİ İLE SAHTE BELGE
        Özkiraz'ın FETÖ yöntemlerine başvurduğuna dikkat çeken İnce suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi;

        "Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel Muharrem İnce CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz'a sert daldı: FETÖ yöntemleriyle sahte belge...
            loading
            SON DAKİKA