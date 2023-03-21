Muharrem İnce CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz'a sert daldı: FETÖ yöntemleriyle sahte belge...

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım başlarken CHP ve yandaşları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını engellemeye çalışıyor.
MUHARREM İNCE ADAY OLACAK
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi.
Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken diğer adaylar, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal olarak sıralandı.
Ancak Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza gerekiyor...
CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI KAMPANYA
Adaylık süreci ilerlerken son dönemde CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.
CHP'Yİ GAZLAYAN ANKETÇİ KEMAL ÖZKİRAZ MUHARREM İNCE'Yİ HEDEF ALDI
Can Ataklı, FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken bir çıkış da CHP'yi gazlayan Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'dan geldi.
Anketler üzerinden İnce lehine manipülasyon yapılacağını iddia eden Kemal Özkiraz daha sonra Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.