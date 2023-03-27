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    • Haberler
    • 27.03.2023 08:47
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    • 27.03.2023 08:47
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    Afet bölgesindeki 4 ilde bugün ders zili çalıyor

    Deprem bölgesindeki okullar yeniden açılıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da eğitim ve öğretim bugünden itibaren kademeli olarak başlıyor. Yıkımın ağır olduğu 4 ilin bazı ilçelerinde ders zili bir ayı aşkın aradan sonra yeniden çalacak.

    takvim.com.tr
    4 ilde okul zili çalıyor!

    Yıkımın en ağır olduğu 4 ilde öğrenciler okullarına kavuşuyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretim kademeli olarak başlıyor.

    Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde okullar açılıyor.

    MALATYA'DA 8 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLAYACAK
    Malatya'da da okullarda 48 gün sonra öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. 8 ilçede öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

    Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yazıhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanacak.

    HATAY'IN 7 İLÇESİNDE OKULLAR EĞİTİME HAZIR
    Hatay'da da 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı. Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çalacak.

    Adıyaman'da depremzede öğrenciler için çadır sınıflar oluşturuldu

    Adıyaman'da 5 ilçede okul sıraları öğrencilerini bekliyor. Çelikhan, Kahta, Gerger, Samsat ve Sincik'de eğitime devam edilecek.

    Kent merkezindeki depremzede öğrenciler için de çadır sınıflar oluşturuldu.

    Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde, öğrenciler dersbaşı yapacak. Konteyner ve çadır kentlerde kalan öğrenciler servisler aracılığıyla eğitim kampüsüne taşınacak.

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