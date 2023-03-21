Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyondaki krize ve kaosa şahit oluyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.
Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı. Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.
7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜL
6'lı koalisyonun üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe.
Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.
Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran ve cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Muharrem İnce'den çarpıcı bir çıkış geldi.
Katıldığı TV programında 6'lı koalisyonu yaylım ateşine tutan İnce, "Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur" ifadelerini kullandı.
"NEREDE ANLAŞACAKLAR?"
Koalisyon masasındaki anlaşmazlıklara ve krizlere değinen İnce, "Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" dedi.
HABERTÜRK'TEN MUHARREM İNCE'YE 'ADAY OLMA' BASKISI
Öte yandan CHP ve yandaşlarının Muharrem İnce'ye yönelik başlattığı "Aday olma, Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskılarına Habertürk de eklendi. İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" şeklinde ısmarlama sorular yöneltti.
Böylelikle Habertürk'ün taraflı ve operasyonel yayıncılığı bir kez daha tescillendi.