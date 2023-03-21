



Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran ve cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Muharrem İnce'den çarpıcı bir çıkış geldi.



Katıldığı TV programında 6'lı koalisyonu yaylım ateşine tutan İnce, "Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur" ifadelerini kullandı.





"NEREDE ANLAŞACAKLAR?"

Koalisyon masasındaki anlaşmazlıklara ve krizlere değinen İnce, "Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" dedi.



HABERTÜRK'TEN MUHARREM İNCE'YE 'ADAY OLMA' BASKISI

Öte yandan CHP ve yandaşlarının Muharrem İnce'ye yönelik başlattığı "Aday olma, Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskılarına Habertürk de eklendi. İnce'yi konuk alan Fatih Altaylı, "14 Mayıs akşamı ya da 28 Mayıs akşamı bir kez daha "Adam kazandı" demenin maliyetini ödemeye hazır mısınız? Bunun vebalini ödemeye hazır mısınız? %4 oy alırsanız insan içine çıkabilecek misiniz?" şeklinde ısmarlama sorular yöneltti.



Böylelikle Habertürk'ün taraflı ve operasyonel yayıncılığı bir kez daha tescillendi.