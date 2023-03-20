Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona sağlı sollu salvolar: Rüşvet ve şantaj ittifakı! İsmail Saymaz'ı affetmedi: CHP sözcüsüyle işim olmaz

Muharrem İnce kendisini adaylıktan çekilmesi gerektiği imasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye davet eden LDP Genel Başkanı Cem Toker'e bir cevap mektubu yazdı. 6'lı koalisyon masasını adeta topa tutan İnce sahte anketlerden şantaj, rüşvet ve tehdide, zoraki ilişkilerden masanın diğer ortaklarıyla Kılıçdaroğlu arasındaki hukuka birçok konuya değindi.
CEM TOKER'E SERT SÖZLER
İşte İnce'nin mektubundan öne çıkanlar:
Sn. Cem Toker; Twitter'dan bana yazdığınız açık mektubu dikkatlice okudum. Samimi olduğunuzdan şüphem yok, o nedenle hem size hem de sizin nezdinizde aynı düşüncede olan samimi seçmenlere kendi açımdan meseleyi anlatmak için bu mektubu yazıyorum.
Bildiğiniz üzere, 2018 seçimleri sırasında ve sonrasında defalarca kamuoyu ile paylaştığım gelişmelerden sonra partimden ayrılıp yol arkadaşlarımla birlikte yaklaşık 2 yıl önce Memleket Partisi'ni kurduk. O günden bugüne kadar da sürekli ülkeyi dolaşarak yaptığımız mitinglerde, TV programlarında, sosyal medyada, gazetelerde neden böyle bir yola çıktığımızı, amacımızı, kimlerin sesi olduğumuzu anlatmaya çalıştık.
"ERDOĞAN'I YENECEĞİNE İNANMIYORUZ"
Kanaatinizin aksine öfke ile yola çıkmadık, aklımız bize mevcut muhalefet yapısı ile Erdoğan'ın devrilemeyeceğini söylediği için ve artık bu duruma katlanamadığımız için çıktık.
"BİZİ MASAYA DAHİ ÇAĞIRMADI"
Gönüllülerinden başka destekçisi olmayan, üyelerinin bağışları ile ayakta duran 2016 model bir otobüsten başka mal varlığı olmayan bu partinin ömrünün uzun olamayacağını düşünmüş olacaklar ki muhalefetten kimse bizi bir masaya davet etmedi.