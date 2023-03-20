Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona sağlı sollu salvolar: Rüşvet ve şantaj ittifakı! İsmail Saymaz'ı affetmedi: CHP sözcüsüyle işim olmaz

Muharrem İnce kendisini adaylıktan çekilmesi gerektiği imasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye davet eden LDP Genel Başkanı Cem Toker'e bir cevap mektubu yazdı. 6'lı koalisyon masasını adeta topa tutan İnce sahte anketlerden şantaj, rüşvet ve tehdide, zoraki ilişkilerden masanın diğer ortaklarıyla Kılıçdaroğlu arasındaki hukuka birçok konuya değindi.

CEM TOKER'E SERT SÖZLER

İşte İnce'nin mektubundan öne çıkanlar:

Sn. Cem Toker; Twitter'dan bana yazdığınız açık mektubu dikkatlice okudum. Samimi olduğunuzdan şüphem yok, o nedenle hem size hem de sizin nezdinizde aynı düşüncede olan samimi seçmenlere kendi açımdan meseleyi anlatmak için bu mektubu yazıyorum.