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    • Haberler
    • 21.03.2023 12:37
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    • 21.03.2023 12:37
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    HDP'liler Nevruz sonrası PKK propagandasına toplu taşımada da devam etti!

    6'lı koalisyonun kurulduğu ilk günden bu yana masa altında olan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte masa üzerine çıkan terörün siyasi ayağı HDP'den Nevruz kutlamalarında PKK provokasyonu geldi. Sözde milliyetçi İYİ Parti'nin bile aklamaya çalıştığı HDP'nin, Yenikapı'da düzenlediği kutlamalarda Abdullah Öcalan sloganları geldi. Skandal etkinlik sonrası Marmaray'da yolculuk eden bir grup HDPKK'lı ise attıkları sloganlarla terör örgütü propagandasına devam etti. Terör örgütü propagandasına sosyal medyadan tepki yağdı. Polis ekipleri terörist başı Öcalan lehine slogan atan şahısları tek tek tespit etti. Korku içinde kaçmaya çalışan terör sevicileri, yaka paça yakalanarak gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    Toplu taşımada terör propagandası!

    6'lı koalisyonun ortağı terörün siyasi ayağı HDP, düzenlediği Nevruz kutlamalarında yine bir skandalla karşımıza çıktı.

    HDP'LİLERİN NEVRUZ KUTLAMASINDA PKK PROPAGANDASI I VİDEO İZLE

    Kandil'in talimatının dışına çıkamayan, PKK'nın siyasi uzantısı HDP Nevruz Bayramı kutlamalarında yine provokasyonlarını sürdürdü.


    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI
    İYİ Parti'nin aklama seanslarına başladığı HDP'nin Yenikapı'da düzenlediği Nevruz kutlamalarında toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine "Biji serok Apo" sloganları attı.

        Mitingde, HDP dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

        YEŞİL SOL PARTİ FLAMALARI GÖRÜLDÜ


        Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi.

        Ayrıca aynı ittifakta yer alan Türkiye İşçi Partisi'nin de mitinge katıldığı görüldü.

            KÜRDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ'NİN BAYRAĞINI ASTILAR

            Yenikapı Meydanı'nda "Newroz" kutlaması yapan HDP'liler gözetleme kulesine Irak'a bağlı Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bayrağını astı.

            MARMARAY'DA TERÖR SLOGANLARI
            Skandal etkinlik sonrası Marmaray'da yolculuk eden bir grup HDPKK'lı ise attıkları sloganlarla terör örgütü propagandasına devam etti.

            ELEBAŞI VE DEMİRTAŞ İÇİN SLOGAN ATTILAR
            Terörden tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Yaşasın zindan direnişi" sloganı attı.



            HDPKK'lılar güvenlik güçleri tarafından cehenneme gönderilen teröristlere için de slogan attı.

                SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
                Skandal görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

                Kimi kullanıcılar "HDP=PKK" dedi.

                Kimisi ise CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

                    6'LIDAN SES ÇIKAR MI? İMKANSIZ
                    AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de tepki gösterenler arasında yer aldı. Çelebi sosyal medya hesabından "HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamasında hain PKK terör örgütünün elebaşı, bebek katili Öcalan lehine sloganlar atıldı. 6'lı masa ortaklarından ses çıkar mı? İmkansız!" dedi.

                    Polis ekipleri kutlamalar sırasında alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 6 saat süren organizasyonun sonunda alandan çıkış yapanlarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre toplamda 224 kişi gözaltına alındı.

                    224 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
                    İstanbul Valiliği tarafından, etkinlik sonrasında, "Fatih İlçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; 'Alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran' 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır" açıklaması yapıldı.

                    İYİ PARTİ'DE HDP GÜZELLEMESİ
                    Tüm bunlar yaşanırken İYİ Parti'de hala HDP'yi aklama seansları devam ediyor. KRT'de bir tartışma programına katılan İYİ Partili Mukadder Başeğmez, "HDP daha makul adımlar atıyor, zora sokmuyor Millet ittifakını, bu bakımdan HDP'ye teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

                        İYİ PARTİ: "HDP'LİLER DE BİZİM SEÇMENİMİZ"
                        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. Onlara da anlatacağız, onları da ikna etmeye çalışacağız. Dolayısıyla sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak HDP ziyaret etmesi kadar normal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

                        İYİ Parti ve HDP ilişkisinin önümüzdeki dönemlerde çokça konuşulacağının altını çizen Özlale, bu duruma var olma hakkı ve siyaset yapma özgürlüğü üzerinden yaklaşılması gerektiğini söyledi.


                        "HDP'NİN VAR OLMA HAKKINI TANIYORUZ, SEÇMENLERİNİN KAPISINI ÇALACAĞIZ"
                        Meral Akşener'in yardımcısının sözlerinin alt metninde terörle iltisaklı HDP'yi meşrulaştırma girişimi de vardı...

                        Ümit Özlale, HDP'yi Türkiye'nin 3. büyük partisi olduğunu söyleyerek, "HDP, 6 milyondan fazla oy aldı, Meclis'te grubu var. Biz yasama faaliyetlerini HDP ile beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.



                        İYİ Parti'nin her zaman HDP'nin 'var olma' hakkını tanıdığını dile getiren Özlale, HDP seçmenin de kapısını çalacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;

                        Hukuksuz kayyum atamalarına karşı çıktığımızı, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gözü kapalı 'evet' demeyeceğimizi buradan daha öncesinde de deklare ettik. Dolayısıyla İYİ Parti, her zaman HDP'nin var olma hakkını tanıyor. Bunun dışında bir de siyaset yapma özgürlüğü var.

                            YEŞİL SOL'UN AKIL HOCASI RUS GÖÇMENİ YAHUDİ AMERİKALI
                            Peki HDP'nin 14 Mayıs'taki seçime girmeyip yedek parti olarak 6'lı koalisyona eklemlenmeye çalıştığı Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK ve Suriye'deki kolu PYD ile İmralı'daki terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın da "akıl hocası" Amerikalı bir isim karşımıza çıkıyor. Yeşil ve Sol kavramlarının kaynağı da işte 2006 yılında ölen Rus göçmeni Yahudi Murray Bookchin.

                            New York - Bronx'ta Rus göçmeni Yahudi ailenin çocuğu olarak 1921'de doğan Bookchin, komünist gençlik örgütüne ve Sosyalist İşçi Partisi'ne katıldı. Otomotiv işçisi oldu. Sendikalarda görev aldı. Bookchin, New York'ta Alman göçmen Troçkist Josef Weber aracılığıyla sınıf mücadelesi kavramını reddeden "Demokrasi Hareketi" grubuna dahil oldu. Hareketin yayın organında yazmaya başladı. Ekoloji konusuna ağırlık verdi. İlk kitabını çıkardı: "Sentetik Çevremiz." Sonra anarşizme yönelen Bookchin, New York Anarşistler Federasyonu'nu kurdu. Kıtlık Sonrası Anarşizm (1971), Özgürlüğün Ekolojisi (1982) ve Şehirsiz Kentleşme (1987) gibi kitaplar yazmayı sürdüren Bookchin, 1988 yılında sosyal ekoloji ve özgürlükçü belediyecilik ilkelerine dayanan Sol Yeşil Ağı kurdu. İşte bugün HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol parti de adını buradan alıyor.

                            ABDULLAH ÖCALAN'IN AKIL HOCASI MURRAY BOOKCHIN PKK'YA DA YOL GÖSTERDİ
                            PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın düşüncelerine yön veren ve mektup arkadaşlığı da yaptığı Amerikalı Murray Bookchin'in, Suriye'nin kuzeyinde PYD terör örgütü ve bölgedeki terör elebaşlarının peşinde olduğu "otonom" yapılanmaya yol gösterici bir isim aynı zamanda. PYD ve silahlı kolu YPG'nin giderek "kendi kendini yönetme" noktasına ulaşmasında "Bookchin etkisi" yaklaşımına dikkat çekiliyor.

                            ABD'nin Vermont Eyaleti'nde yaşayan ve 2006'da ölen yazar ve siyasi teorisyen Murray Bookchin, anarşist, özgürlükçü sosyalist ve tarihçi olarak tanımlanıyor. Suriye'deki terör örgütünün kamplarında Murray Bookchin öğretilirken, YPG'ye katılan teröristler de yine aynı kaynaktan ilham alarak besleniyor.

                            Rusya'dan göç eden Yahudi bir ailenin oğlu olan Murray Bookchin, 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran döneminde sol ve sosyalist düşüncelerden etkilendi. Hayat arkadaşı olan biyografi yazarı Janet Biehl, Bookchin'in, merkeziyetçi devlet otoritesine karşı çıkan bir düşünceyİ savunduğunu kaydetti. Janet Biehl'e göre, Bookchin en çok bir devrimci olan büyükannesinden etkilendi.

                            Bookchin, 2004 yılında, İmralı'da hapis olan PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile yazışmaya başladı. Öcalan, Bookchin'in kitaplarını cezaevinde okumaya başladı. Kitaplar, Öcalan'ın düşüncelerini ve PKK'nın yaklaşımlarını etkiledi. PYD'nin yönetimi tamamen Murray Bookchin'in yazılarını kılavuz alıyor.

                                HDP'NİN YEDEK PARTİSİ YEŞİL SOL DA PKK İDEOLOJİSİNİN ÜRÜNÜ
                                Söz konusu oluşum HDPKK hakkında verilecek olası kapatma kararına karşı 16 Ekim 2022'de Olağanüstü Kongre'ye gitti ve logosunda HDP'nin logosuna benzer bir değişiklik yaptı.

                                Partinin eşsözcüsü İbrahim Akın o dönem yaptığı açıklamada, "HDP'nin kapatılmaması için her türlü mücadeleyi veriyoruz ama kapatılırsa HDP'nin seçeneksiz olmadığını da göstermek istiyoruz" çıkışında bulunarak "Biz HDP'nin devamıyız" mesajı verdi.

                                "HDP'NİN 3'ÜNCÜ YOLUMUZ VAR ÇIKIŞI"
                                Yeşil Sol'un Olağanüstü Kongresi'ne katılan isimlerden olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti'nin büyüdüğünü ve genişlediğini aktararak, "3'üncü yolumuz var" diyerek planlarını da açıklamıştı.

                                AKIL HOCALARI ÖCALAN, PKK'YI ÖRGÜT OLARAK GÖRMÜYORLAR
                                PKK'nin siyasi ayağı HDP ile Yeşil Sol arasındaki benzerlik yalnızca değiştirilen parti logosu ile görev alan isimler değil. HDP gibi PKK elebaşının talimatıyla hayata geçirilen HDK bünyesinde kurulun Yeşil Sol da terör örgütü elebaşı Öcalan için kampanyalara katılıyor.

                                Partinin il kongrelerinde HDP'li milletvekilleri katılıyor. Tıpkı HDP'liler gibi Yeşil Solllular da PKK'ya terör örgütü olarak görmüyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP ile benzer şekilde özerklik, anadilde eğitim gibi bölücü taleplere programında yer veriyor.

                                Tüm bu yaşananların gölgesinde gözler CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği Millet İttifakı'na çevrildi.

                                6'LI KOALİSYON HDP'Yİ 'YEŞİL SOL' MASKESİYLE OYUNA DAHİL EDİLECEK
                                Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ile hız kazanan ittifak flörtlerinin Yeşil Sol ile devam edeceği kulislerde konuşulanlar arasında. Böylelikle HDP'ye gelecek olası tepkiler sönümlenip işbirliği meşrulaştırılmak isteniyor. Kısacası HDP, Yeşil Sol maskesiyle oyuna resmi bir şekilde dahil edilecek.

                                Kürt oylarını kaybetmek istemeyen Millet İttifakı'nın HDP'nin yeni versiyonu Yeşil Sol ile diyalog kanalını açık tutacağı konuşuluyor.

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