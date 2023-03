HDP'liler Nevruz sonrası PKK propagandasına toplu taşımada da devam etti!

YEŞİL SOL'UN AKIL HOCASI RUS GÖÇMENİ YAHUDİ AMERİKALI

Peki HDP'nin 14 Mayıs'taki seçime girmeyip yedek parti olarak 6'lı koalisyona eklemlenmeye çalıştığı Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK ve Suriye'deki kolu PYD ile İmralı'daki terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın da "akıl hocası" Amerikalı bir isim karşımıza çıkıyor. Yeşil ve Sol kavramlarının kaynağı da işte 2006 yılında ölen Rus göçmeni Yahudi Murray Bookchin.

New York - Bronx'ta Rus göçmeni Yahudi ailenin çocuğu olarak 1921'de doğan Bookchin, komünist gençlik örgütüne ve Sosyalist İşçi Partisi'ne katıldı. Otomotiv işçisi oldu. Sendikalarda görev aldı. Bookchin, New York'ta Alman göçmen Troçkist Josef Weber aracılığıyla sınıf mücadelesi kavramını reddeden "Demokrasi Hareketi" grubuna dahil oldu. Hareketin yayın organında yazmaya başladı. Ekoloji konusuna ağırlık verdi. İlk kitabını çıkardı: "Sentetik Çevremiz." Sonra anarşizme yönelen Bookchin, New York Anarşistler Federasyonu'nu kurdu. Kıtlık Sonrası Anarşizm (1971), Özgürlüğün Ekolojisi (1982) ve Şehirsiz Kentleşme (1987) gibi kitaplar yazmayı sürdüren Bookchin, 1988 yılında sosyal ekoloji ve özgürlükçü belediyecilik ilkelerine dayanan Sol Yeşil Ağı kurdu. İşte bugün HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol parti de adını buradan alıyor.