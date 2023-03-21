HDP'liler Nevruz sonrası PKK propagandasına toplu taşımada da devam etti!

ABD'nin Vermont Eyaleti'nde yaşayan ve 2006'da ölen yazar ve siyasi teorisyen Murray Bookchin, anarşist, özgürlükçü sosyalist ve tarihçi olarak tanımlanıyor. Suriye'deki terör örgütünün kamplarında Murray Bookchin öğretilirken, YPG'ye katılan teröristler de yine aynı kaynaktan ilham alarak besleniyor.
Rusya'dan göç eden Yahudi bir ailenin oğlu olan Murray Bookchin, 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran döneminde sol ve sosyalist düşüncelerden etkilendi. Hayat arkadaşı olan biyografi yazarı Janet Biehl, Bookchin'in, merkeziyetçi devlet otoritesine karşı çıkan bir düşünceyİ savunduğunu kaydetti. Janet Biehl'e göre, Bookchin en çok bir devrimci olan büyükannesinden etkilendi.
Bookchin, 2004 yılında, İmralı'da hapis olan PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile yazışmaya başladı. Öcalan, Bookchin'in kitaplarını cezaevinde okumaya başladı. Kitaplar, Öcalan'ın düşüncelerini ve PKK'nın yaklaşımlarını etkiledi. PYD'nin yönetimi tamamen Murray Bookchin'in yazılarını kılavuz alıyor.