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CHP HDP görüştü! Terörün siyasi ayağı sahne aldı! Ahmet Türk: ''Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir''

CHP HDP görüştü! Terörün siyasi ayağı sahne aldı! Ahmet Türk: ''Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir''
21.03.2023 13:36

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6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı görüşme sonrası kanlı ittifak Diyarbakır'da bir kez daha gün yüzüne çıktı. HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terörün siyasi ayağı HDP'liler ile saf tuttu. Bu dönemin bebek katili PKK elebaşı için özgürlük dönemi olacağını söyleyen HDP'li Ahmet Türk yaptığı konuşmada, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız” dedi. Türk'e sosyal medyadan tepki yağdı.

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