6'lı koalisyonun kurulduğu ilk günden bu yana masa altında olan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile birlikte masa üzerine çıkan terörün siyasi ayağı HDP'den Nevruz kutlamalarında PKK provokasyonu geldi. Sözde milliyetçi İYİ Parti'nin bile aklamaya çalıştığı HDP'nin, Yenikapı'da düzenlediği kutlamalarda Abdullah Öcalan sloganları geldi. Skandal etkinlik sonrası Marmaray'da yolculuk eden bir grup HDPKK'lı ise attıkları sloganlarla terör örgütü propagandasına devam etti. Terör örgütü propagandasına sosyal medyadan tepki yağdı. Polis ekipleri terörist başı Öcalan lehine slogan atan şahısları tek tek tespit etti. Korku içinde kaçmaya çalışan terör sevicileri, yaka paça yakalanarak gözaltına alındı.